La Tinka HOY EN VIVO domingo 15 de febrero: a qué hora inicia el sorteo

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 15 de febrero, que tiene un Pozo Millonario de S/6′005,745. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del domingo 15 de febrero
¿QUÉ DEBO HACER SI GANÓ EL SORTEO DE LA TINKA?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!
La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
El resultado del sorteo correspondiente al domingo 15 de febrero se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
¿Cuándo y dónde se realiza el sorteo?
Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana: miércoles y domingos a las 10:50 p.m. y se transmiten por América Televisión. Además, los resultados están disponibles online casi al instante, en la web de Intralot y en sus redes sociales.
¿Cuánto cuesta participar?
Una jugada básica cuesta S/ 5.00, y puedes agregar la Boliyapa por S/ 1.00 más. También existen jugadas múltiples si querés jugar más combinaciones y aumentar tus chances.
¿Cómo se juega?
Es muy simple: eliges 6 números entre el 1 y el 45. Si aciertas los seis, ¡te llevas el pozo millonario! Pero no te preocupes si no los pegas todos: también hay premios por acertar 5, 4, 3 y hasta 2 números. Además, puedes activar la opción “Boliyapa” para ganar premios extra si aciertas una bolilla adicional.
¿Qué es La Tinka?
La Tinka es el juego de lotería más popular del Perú, y desde hace años, reparte millones de soles entre sus jugadores. Es famosa por sus premios acumulativos y por darle a más de un afortunado la oportunidad de empezar de cero con una cuenta bancaria llena.
¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA TINKA, HOY DOMINGO?
Para probar tu suerte y ganar el Pozo Millonario del domingo, juega La Tinka hasta las 9:50 pm de ese mismo día. Es la hora en que se cierra el sistema. Luego revisa el sorteo y resultados de La Tinka del domingo a partir de las 10:50 pm.
¿CUÁNDO PUEDO JUGAR LA TINKA?
El sorteo de La Tinka resultados se realiza dos veces por semana: miércoles y domingos. Si bien puedes jugar la lotería todos los días, en cualquier momento, recuerda tomar en cuenta hasta qué hora se puede jugar La Tinka. Es decir, la hora de cierre de los sorteos.
Tus jugadas y aciertos tienen premios ¡Conócelos!
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 15 DE FEBRERO?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último miércoles y ahora se sortearán S/ 6′005,745.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 15 de febrero.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/6′005,745. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del miércoles 11 de febrero