La Tinka: resultado del domingo 25 de enero
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 25 de enero, que tiene un Pozo Millonario de S/ 19′505,138. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
La jugada ganadora de los más de 19 millones de soles se hizo en Cajamara.
¡FELICIDADES AL NUEVO MILLONARIO!
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 11
HUBO 5 GANADORES CON 14 ACIERTOS.
LA TINKA | Resultados del domingo 25 de enero
Los números ganadores son: 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43
¡REVENTÓ LA TINKA!
¡INICIÓ EL SORTEO!
En breves minutos inicia el sorteo.
¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!
Puedes realizar tus jugadas al azar de La Tinka, mediante WhatsApp.
EL POZO SE ENCUENTRA EN MÁS DE 19 DE MILLONES DE SOLES.
PUEDES JUGAR LA TINKA EN MAKRO
¿QUÉ DÍAS SON LOS SORTEOS DE LA TINKA?
La Tinka realiza dos sorteos a la semana: todos los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
¿DÓNDE VER LOS SORTEOS DE LA TINKA?
Todos los sorteos EN VIVO se realizan los miércoles y domingos por América TV desde las 22:50. También se transmite a través de las redes sociales de La Tinka: Instagram y Facebook.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS DE LA TINKA?
Los premios de La Tinka son dinero en efectivo que entrega la lotería a sus ganadores con seis o menos aciertos. Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana (miércoles y domingo). Ahí se escogen 6 de los 50 números sorteados en el bolillero.
Si quieres participar en La Tinka de manera fácil y cómoda, te explico paso a paso cómo puedes hacerlo online, desde tu móvil, tablet o computadora. Sigue esta guía y tendrás la oportunidad de jugar desde donde estés y en cualquier momento.
COBRO DE PREMIOS
Hay dos formas de cobrar los premios de La Tinka. Una es en los Puntos de la Suerte, llevando el ticket ganador. Y la otra es mediante el aplicativo Tinkanet: debes registrarte o loguear tu cuenta de La Tinka. Dependiendo del monto a cobrar elige el método:
- Hasta S/.1,999 soles. Cobra en los Puntos de la Suerte y también con Tinkanet.
- Hasta S/.999,999 soles. Cobros solo con Tinkanet mediante transferencia bancaria.
- Pozo Millonario. Se cobrará después de presentar y validar el boleto ganador en las oficinas de La Tinka. El monto se transfiere a través de Tinkanet.
BENEFICIOS DE JUGAR LA TINKA ONLINE
- Comodidad: Puedes jugar desde cualquier lugar y a cualquier hora hasta el cierre del sorteo.
- Rapidez: Todo el proceso, desde la recarga hasta la selección de tus números, es rápido y fácil.
- Seguridad: Con tu ticket virtual y las transacciones online, aseguras la participación sin perder tu comprobante.
Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 25 DE ENERO?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/ 19′505,138 .
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del sábado 24 de enero.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 19′505,138. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
