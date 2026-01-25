Redacción EC
Redacción EC

La Tinka: resultado del domingo 25 de enero

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 25 de enero, que tiene un Pozo Millonario de S/ 19′505,138. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

23:03

La jugada ganadora de los más de 19 millones de soles se hizo en Cajamara.

¡FELICIDADES AL NUEVO MILLONARIO!

23:03

BOLIYAPA

La boliyapa fue: 11

HUBO 5 GANADORES CON 14 ACIERTOS.

23:00

LA TINKA | Resultados del domingo 25 de enero

Los números ganadores son: 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43

¡REVENTÓ LA TINKA!

22:55

¡INICIÓ EL SORTEO!

22:31

En breves minutos inicia el sorteo.

20:54

¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!

19:33

Puedes realizar tus jugadas al azar de La Tinka, mediante WhatsApp.

17:58

EL POZO SE ENCUENTRA EN MÁS DE 19 DE MILLONES DE SOLES.

11:38

PUEDES JUGAR LA TINKA EN MAKRO

11:37

¿QUÉ DÍAS SON LOS SORTEOS DE LA TINKA?

La Tinka realiza dos sorteos a la semana: todos los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.

11:36

¿DÓNDE VER LOS SORTEOS DE LA TINKA?

Todos los sorteos EN VIVO se realizan los miércoles y domingos por América TV desde las 22:50. También se transmite a través de las redes sociales de La Tinka: Instagram y Facebook.

11:36

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS DE LA TINKA?

Los premios de La Tinka son dinero en efectivo que entrega la lotería a sus ganadores con seis o menos aciertos. Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana (miércoles y domingo). Ahí se escogen 6 de los 50 números sorteados en el bolillero.

11:35

Si quieres participar en La Tinka de manera fácil y cómoda, te explico paso a paso cómo puedes hacerlo online, desde tu móvil, tablet o computadora. Sigue esta guía y tendrás la oportunidad de jugar desde donde estés y en cualquier momento.

11:34

COBRO DE PREMIOS

Hay dos formas de cobrar los premios de La Tinka. Una es en los Puntos de la Suerte, llevando el ticket ganador. Y la otra es mediante el aplicativo Tinkanet: debes registrarte o loguear tu cuenta de La Tinka. Dependiendo del monto a cobrar elige el método:

  • Hasta S/.1,999 soles. Cobra en los Puntos de la Suerte y también con Tinkanet.
  • Hasta S/.999,999 soles. Cobros solo con Tinkanet mediante transferencia bancaria.
  • Pozo Millonario. Se cobrará después de presentar y validar el boleto ganador en las oficinas de La Tinka. El monto se transfiere a través de Tinkanet.
11:34

BENEFICIOS DE JUGAR LA TINKA ONLINE

  • Comodidad: Puedes jugar desde cualquier lugar y a cualquier hora hasta el cierre del sorteo.
  • Rapidez: Todo el proceso, desde la recarga hasta la selección de tus números, es rápido y fácil.
  • Seguridad: Con tu ticket virtual y las transacciones online, aseguras la participación sin perder tu comprobante.
23:32

Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.

23:26

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.

• Luego debes recargar saldo.

• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

23:26

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

23:26

¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 25 DE ENERO?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

23:25

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

23:25

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/ 19′505,138 .

23:24

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

23:23

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del sábado 24 de enero.

23:23

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

23:23

•  Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

•  Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

23:23

•  Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

23:23

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka para este sorteo es de  S/ 19′505,138. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

• La Tinka: resultados del miércoles 21 de enero

