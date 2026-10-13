Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 14 de octubre, que tiene un Pozo Millonario de S/8′000,000. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre
- PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
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- • 6 aciertos: Pozo millonario
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- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
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- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
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- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
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- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
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- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
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- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
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- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
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- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
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- El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/8'000,000.
- ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
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- Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
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- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 14 de octubre.
- ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
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- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
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- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
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- Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
¡Reventó La Tinka! La última tuvo un afortunado ganador, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka se reinicia y comienza en S/8'000,000. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
¡Reventó La Tinka! La última tuvo un afortunado ganador, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka se reinicia y comienza en S/8'000,000. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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