Redacción EC
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 15 de octubre, que tiene un Pozo Millonario de S/5′009,444. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de octubre

19:56

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

19:56

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 15 de octubre.

19:55

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

19:55

Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

19:54

Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

19:54

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/5′009,444. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

La Tinka: resultados del domingo 12 de octubre

