Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril, que tiene un Pozo Millonario de S/10′010,040. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
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Resultados de La Tinka del miércoles 6 de mayo
- Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
- ¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
- • Luego debes recargar saldo.
- • En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
- • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
- • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
- • También puedes elegir la opción "Al Azar".
- • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
- ¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
- • Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
- • Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
- • Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
- • Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 6 DE MAYO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
- PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
- El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/10′010,040.
- ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
- Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 6 de mayo.
- ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
- Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/10′010,040. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/10′010,040. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del domingo 3 de mayo