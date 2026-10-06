Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 7 de octubre, que tiene un Pozo Millonario de S/ 31′503,945. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre
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- En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 31′503,945 Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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