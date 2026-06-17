Resumen
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Conoce aquí los resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio, que tiene un Pozo Millonario de S/15′502,016. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/15′502,016. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del domingo 14 de junio