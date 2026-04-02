Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 1 de abril, que tiene un Pozo Millonario de S/ 11′407,557. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
¿CÓMO COBRAR LOS PREMIOS DE LA TINKA?
Los premios de La Tinka pueden cobrarse de forma rápida y segura. Los premios de hasta S/ 1,999 se pagan en los Puntos de la Suerte presentando el ticket ganador o a través de Tinkanet.
¿DEBO PAGAR IMPUESTO SI GANO LA TINKA?
Según la página web del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) el descuento será del 10% del premio.
Conoce la combinación ganadora, los resultados del "Sí o Sí" y de cuánto es el Pozo Millonario para el próximo sorteo de la lotería más importante del país.
Para el próximo sorteo de La Tinka , a realizarse el domingo 5 de abril del 2026, el ‘Pozo Millonario’ será de S/11'634, 469.
LA TINKA | Resultados del miércoles 1 de abril de 2026
Los números ganadores son: 25 - 23 - 14 - 42 - 37 - 1
NO HAY GANADOR DEL POZO.
SÍ O SÍ
La bolilla ganadora fue: 9
HUBO 1 GANADOR DE S/50,000 POR VENTA WEB.
BOLIYAPA
La boliyapa fue: 2
NO HUBO GANADOR, PERO CON 5 ACIERTOS HUBO 3 GANADORES.
Inició el sorteo de la noche.
En pocos minutos dará comienzo al sorteo.
¿DÓNDE VER LOS RESULTADOS DE LA TINKA?
Los resultados de La Tinka se publican al instante en la transmisión en vivo por TV, sitio web de La Tinka y redes sociales.
El sorteo de La Tinka en vivo se realiza todos los miércoles y domingos, minutos antes de las 11:00 pm. Los sorteos cuentan con la presencia de notarios públicos y cuentan con distintas certificaciones para garantizar su transparencia.
Entonces, ya sabes a qué hora juega La Tinka en vivo. Puedes ver el sorteo y los resultados de La Tinka en América TV. También en las redes sociales oficiales de la lotería, así como en su página web. Los resultados de La Tinka premios se conocen al instante.
¿Cómo cobrar premios de La Tinka?
Hay distintas formas de cobrar los premios de La Tinka. Aunque sus métodos de pago van a depender del monto a cobrar. Luego de revisar a qué hora juega La Tinka resultados tienes los 6 aciertos ¡habrás ganado el pozo millonario! ¿Cómo cobrarlo?
Será pagado en un plazo máximo de 90 días calendario después de presentar y validar el boleto ganador en las oficinas de La Tinka.
El pago de todos los premios a partir de un millón de soles (Pozo Millonario) se efectúan mediante transferencia bancaria.
La entrega del premio tendrá la presencia de un notario público y representantes de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y/o de Lima Metropolitana.
Después de conocer los resultados de La Tinka se sabrá si hay o no hay sorteo del Sí o Sí. Ahí se elegirá nuevas bolillas hasta encontrar un ganador que complete los 6 aciertos. Recuerda que estos sorteos cuentan con todos los certificados que garantizan su total transparencia.
¿QUÉ ES EL SÍ O SÍ DE LA TINKA?
Es un sorteo adicional que suele realizarse en caso no reviente el pozo de La Tinka. El Sí o Sí consiste en un nuevo sorteo donde se escogerán seis bolillas hasta encontrar ganador. El premio del Sí o Sí de La Tinka es de S/.50,000 soles (se reparte si hay más de un ganador).
Ya sabes cómo es el Sí o Sí de La Tinka. El sorteo de las bolillas para conocer al ganador del Sí o Sí dependerá de que no haya ganador del Pozo Millonario. Es decir, esta elección se realizará inmediatamente después del sorteo de La Tinka.
¡Aún tienes tiempo de ser un afortunado ganador!
Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del miércoles 1 de abril.
El resultado del sorteo correspondiente al miércoles 1 de abril se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/ 11′407,557.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del miércoles 1 de abril.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 11′407,557. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
Resultados Tinka del miércoles 1 de abril
• Bolillas Regulares: 25 - 23 - 14 - 42 - 37 - 1
• Bolillas Sí o Sí: 9
• Bolilla Boliyapa: 2
• Sí o Sí: Hubo 1 ganador