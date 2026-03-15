Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 15 de marzo, que tiene un Pozo Millonario de S/9′134,147. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

18:00
  • El resultado del sorteo correspondiente al domingo 15 de marzo se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV .
17:58
  • Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
17:57
  • ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 15 DE MARZO?

  • El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio .
17:57
  • ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

  • El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/9′134,14 .
17:56
  • ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

  • Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 15 de marzo.
17:56
  • COBRAR EN LÍNEA

• Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.

• Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.

17:56
  • COBRAR EN EFECTIVO

• Genera el código QR de tu boleto.

• Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.

17:55

LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.

17:55
  • LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000 : Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
17:52
  • LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000 : Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
17:52
  • ¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

17:50
  • En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka  para este sorteo es de  S/9′134,147  . Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

La Tinka: resultados del miércoles 11 de marzo