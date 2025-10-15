Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 15 de octubre, que tiene un Pozo Millonario de S/5′009,444. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de octubre
¿A QUÉ HORA JUEGA LA TINKA CON BOLIYAPA?
La Boliyapa es una bolilla adicional que se extrae en el sorteo, luego de las primeras seis elegidas. Si llegaste hasta los 5 aciertos en el sorteo del Pozo Millonario, la Boliyapa te dará la oportunidad de ganar S/. 50,000 soles. Tiene premios hasta los dos aciertos.
- 5 aciertos + boliyapa: S/. 50,000 soles por ganador.
- 4 aciertos + boliyapa: S/.500 soles por ganador.
- 3 aciertos + boliyapa: S/.50 soles por ganador.
- 2 aciertos + boliyapa: S/. 5 soles por ganador.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA? GUÍA PASO A PASO
La Tinka es una lotería cuya mecánica de juego es sencilla. Para jugarla hay que comprar la cartilla, escoger 6 números y marcarlos. Estos serán sorteados todos los miércoles y domingos buscando al afortunado ganador del pozo millonario. Así se juega La Tinka paso a paso:
- Compra una cartilla de La Tinka desde S/.5 soles.
- Marca 6 números de los 50 que se muestran en la cartilla.
- Puedes marcar más de 6 números para tener más chances de ganar.
- Finaliza tu jugada y recibe un ticket con los datos de tu jugada.
- Conserva tu ticket de La Tinka: contiene el código de barras o código QR.
- Revisa a qué hora juega La Tinka sorteo para conocer los resultados.
- Si acertaste los 6 números elegidos del sorteo ganarás el pozo millonario.
- Con menos de 6 aciertos también puedes ganar otros premios de La Tinka.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/5′009,444.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 15 de octubre.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/5′009,444. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del domingo 12 de octubre