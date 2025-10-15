Redacción EC
Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 15 de octubre, que tiene un Pozo Millonario de S/5′009,444. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de octubre

16:37

¿A QUÉ HORA JUEGA LA TINKA CON BOLIYAPA?

La Boliyapa es una bolilla adicional que se extrae en el sorteo, luego de las primeras seis elegidas. Si llegaste hasta los 5 aciertos en el sorteo del Pozo Millonario, la Boliyapa te dará la oportunidad de ganar S/. 50,000 soles. Tiene premios hasta los dos aciertos.

  • 5 aciertos + boliyapa: S/. 50,000 soles por ganador.
  • 4 aciertos + boliyapa: S/.500 soles por ganador.
  • 3 aciertos + boliyapa: S/.50 soles por ganador.
  • 2 aciertos + boliyapa: S/. 5 soles por ganador.

16:32

¿CÓMO JUGAR LA TINKA? GUÍA PASO A PASO

La Tinka es una lotería cuya mecánica de juego es sencilla. Para jugarla hay que comprar la cartilla, escoger 6 números y marcarlos. Estos serán sorteados todos los miércoles y domingos buscando al afortunado ganador del pozo millonario. Así se juega La Tinka paso a paso:

  • Compra una cartilla de La Tinka desde S/.5 soles.
  • Marca 6 números de los 50 que se muestran en la cartilla.
  • Puedes marcar más de 6 números para tener más chances de ganar.
  • Finaliza tu jugada y recibe un ticket con los datos de tu jugada.
  • Conserva tu ticket de La Tinka: contiene el código de barras o código QR.
  • Revisa a qué hora juega La Tinka sorteo para conocer los resultados.
  • Si acertaste los 6 números elegidos del sorteo ganarás el pozo millonario.
  • Con menos de 6 aciertos también puedes ganar otros premios de La Tinka.
16:24

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crearte una cuenta en el sitio  web oficial de La Tinka.

• Luego debes recargar saldo.

• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

16:24

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar  La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

16:23

¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE?

El sorteo de  La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de  El Comercio.

16:21

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

16:17

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán  S/5′009,444.

16:16

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de  El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

16:16

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar  La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 15 de octubre.

16:14

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

16:13

•  Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

•  Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

16:12

•  Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

16:12

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka para este sorteo es de  S/5′009,444. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

•  La Tinka: resultados del domingo 12 de octubre

TAGS