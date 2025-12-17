Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 17 de diciembre, que tiene un Pozo Millonario de S/14′065,931. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del miércoles 17 de diciembre
¿DÓNDE VER LOS SORTEO DE LA TINKA?
Todos los sorteos EN VIVO se realizan los miércoles y domingos por América TV desde las 22:50. También se transmite a través de las redes sociales de La Tinka: Instagram y Facebook.
¿QUÉ DÍAS SON LOS SORTEO DE LA TINKA?
La Tinka realiza dos sorteos a la semana: todos los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
BENEFICIOS DE JUGAR LA TINKA
- Comodidad: Puedes jugar desde cualquier lugar y a cualquier hora hasta el cierre del sorteo.
- Rapidez: Todo el proceso, desde la recarga hasta la selección de tus números, es rápido y fácil.
- Seguridad: Con tu ticket virtual y las transacciones online, aseguras la participación sin perder tu comprobante.
COBRO DE PREMIOS DE LA TINKA
Hay dos formas de cobrar los premios de La Tinka. Una es en los Puntos de la Suerte, llevando el ticket ganador. Y la otra es mediante el aplicativo Tinkanet: debes registrarte o loguear tu cuenta de La Tinka. Dependiendo del monto a cobrar elige el método:
- Hasta S/.1,999 soles. Cobra en los Puntos de la Suerte y también con Tinkanet.
- Hasta S/.999,999 soles. Cobros solo con Tinkanet mediante transferencia bancaria.
- Pozo Millonario. Se cobrará después de presentar y validar el boleto ganador en las oficinas de La Tinka. El monto se transfiere a través de Tinkanet.
EL SÍ O SÍ EN DICIEMBRE SERÁ DE 100 MIL SOLES EN TODOS LOS SORTEO
Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas:
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/14′065,931.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 17 de diciembre.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/14′065,931. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
