Por Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 19 de julio, que tiene un Pozo Millonario de S/20′000,818. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio

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Los sorteos de La Tinka en vivo se realizan dos veces por semana: cada miércoles y domingo desde las 10:50 pm. Todos los sorteos cuentan con distintas certificaciones para garantizar su transparencia en la elección de las seis bolillas.

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Los resultados de La Tinka se conocen al instante. Puedes ver el sorteo y resultados de La Tinka en vivo en América TV. Estos también se transmiten en vivo y se publican en el sitio web de La Tinka y sus distintas redes sociales.

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  • ¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?

Puedes cobrar los premios de La Tinka de manera rápida y sencilla a través de sus dos métodos. En Puntos de la Suerte o mediante el aplicativo Tinkanet tendrás tu dinero al instante dependiendo del monto a cobrar.

  • Premios de La Tinka hasta S/.1,999 soles. Cóbralo en los Puntos de la Suerte, previa muestra del ticket ganador. O si prefieres, a través de Tinkanet.

  • Premios de La Tinka entre S/.2,000 soles y S/.999,999 soles. Cóbralo usando Tinkanet (regístrate en el aplicativo web) y recibirás el pago por transferencia bancaria.

  • Premios de La Tinka a partir de un millón de soles. Si eres el afortunado ganador del Pozo Millonario, cóbralo de manera segura mediante Tinkanet. Presenta la solicitud, espera la aprobación del pago y recibe el dinero en tu cuenta.

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¿Hasta que hora se puede jugar La Tinka?

Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.

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  • ¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.

  • • Luego debes recargar saldo.
  • • En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
  • • También puedes elegir la opción "Al Azar".
  • • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

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  • ¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
  • • Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
  • • Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
  • • Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
  • • Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

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  • ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 19 DE JULIO?
  • El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

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  • PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
  • • 6 aciertos: Pozo millonario
  • • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
  • • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
  • • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
  • • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
  • • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
  • • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
  • • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
  • • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

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  • ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
  • El pozo millonario aumentó desde el último mièrcoles y ahora se sortearán S/20′000,818.

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  • ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
  • Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

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  • ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
  • Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 19 de julio.

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  • ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
  • Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

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  • • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

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  • • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
  • Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

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En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/20′000,818. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

La Tinka: resultados del miércoles 15 de julio