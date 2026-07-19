Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 19 de julio, que tiene un Pozo Millonario de S/20′000,818. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio
Los sorteos de La Tinka en vivo se realizan dos veces por semana: cada miércoles y domingo desde las 10:50 pm. Todos los sorteos cuentan con distintas certificaciones para garantizar su transparencia en la elección de las seis bolillas.
Los resultados de La Tinka se conocen al instante. Puedes ver el sorteo y resultados de La Tinka en vivo en América TV. Estos también se transmiten en vivo y se publican en el sitio web de La Tinka y sus distintas redes sociales.
- ¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?
Puedes cobrar los premios de La Tinka de manera rápida y sencilla a través de sus dos métodos. En Puntos de la Suerte o mediante el aplicativo Tinkanet tendrás tu dinero al instante dependiendo del monto a cobrar.
- Premios de La Tinka hasta S/.1,999 soles. Cóbralo en los Puntos de la Suerte, previa muestra del ticket ganador. O si prefieres, a través de Tinkanet.
- Premios de La Tinka entre S/.2,000 soles y S/.999,999 soles. Cóbralo usando Tinkanet (regístrate en el aplicativo web) y recibirás el pago por transferencia bancaria.
- Premios de La Tinka a partir de un millón de soles. Si eres el afortunado ganador del Pozo Millonario, cóbralo de manera segura mediante Tinkanet. Presenta la solicitud, espera la aprobación del pago y recibe el dinero en tu cuenta.
¿Hasta que hora se puede jugar La Tinka?
Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.
- ¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
- • Luego debes recargar saldo.
- • En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
- • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
- • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
- • También puedes elegir la opción "Al Azar".
- • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
- ¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
- • Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
- • Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
- • Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
- • Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 19 DE JULIO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
- PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
- El pozo millonario aumentó desde el último mièrcoles y ahora se sortearán S/20′000,818.
- ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
- Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 19 de julio.
- ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
- Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/20′000,818. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/20′000,818. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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