Por Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 2 de agosto, que tiene un Pozo Millonario de S/22′001,671. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

Resultados de La Tinka del domingo 2 de agosto

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  • ¿Cómo se juega La Tinka con Boliyapa?

Los premios de La Tinka con Boliyapa se pueden cobrar en los Puntos de la Suerte, siempre y cuando no superen los límites establecidos. Y en caso ganes los S/.50,000 soles por cinco aciertos más Boliyapa, entonces deberás usar el aplicativo Tinkanet.

  • Cobra hasta S/.1,999 soles en los Puntos de la Suerte -en efectivo y al instante- y también con Tinkanet.
  • Cobra los S/.50,000 soles de La Tinka con Boliyapa a través de Tinkanet. Regístrate en este aplicativo y asocia una cuenta bancaria para recibir tus pagos.
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  • Aprovecha los descuentos para jugar La Tinka:
16:29

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16:28
  • ¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
  • • Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka .
  • • Luego debes recargar saldo.
  • • En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
  • • También puedes elegir la opción "Al Azar".
  • • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

16:28
  • ¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
  • • Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
  • • Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
  • • Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
  • • Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

16:26
  • ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 2 DE AGOSTO?
  • El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

16:26
  • PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
  • • 6 aciertos: Pozo millonario
  • • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
  • • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
  • • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
  • • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
  • • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
  • • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
  • • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
  • • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

16:25
  • ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
  • El pozo millonario aumentó desde el último miércoles y ahora se sortearán S/22′001,671.

16:25
  • ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
  • Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

16:25
  • ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
  • Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 2 de agosto.

16:25
  • ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
  • Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

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  • • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

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  • • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
  • Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

16:24

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/22′001,671. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

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