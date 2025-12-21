Redacción EC
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 21 de diciembre, que tiene un Pozo Millonario de S/14′504,371. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

¿Dónde Jugar La Tinka?

Puedes jugar la lotería todos los días en los Puntos de la Suerte en horario de atención. Y también en La Tinka online, previo registro y recarga con saldo. Ten en cuenta la hora de cierre previo al sorteo: 9:50 pm los miércoles y domingos.

¿Qué pasa si tengo 4 aciertos en La Tinka?

El premio ofrecido a los cuatro (4) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/100.00 (Cien y 00/100 Soles) para cada ganador. El premio ofrecido a los tres (3) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/10.00 (Diez y 00/100 Soles) para cada ganador.

¿Qué ganó con 5 aciertos en La Tinka?

El premio ofrecido a los cinco (5) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/5,000.00 (Cinco mil Soles) para cada ganador.

¿A qué hora juega La Tinka hoy?

El sorteo de la Tinka en vivo es a las 10:50 pm todos los miércoles y domingos.

¿Dónde ver resultados de La Tinka premios?

Los resultados de La Tinka se publican al instante en la transmisión en vivo por TV, sitio web de La Tinka y redes sociales.

¿Cuán es el pozo millonario de La Tinka?

Es el mayor de los premios de La Tinka. Como mínimo puede ser de un millón de soles y puede llegar a superar los 20 millones de soles.

¿Cómo se cobran los premios de La Tinka?

Puedes cobrar tus premios en efectivo en los Puntos de la Suerte y mediante el aplicativo Tinkanet. Consulta los términos y condiciones.

¿Hasta que hora se puede jugar La Tinka?

Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.

Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.

¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crearte una cuenta en el sitio  web oficial de La Tinka.

• Luego debes recargar saldo.

• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar  La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE?

El sorteo de  La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de  El Comercio.

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán  S/14′504,371.

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de  El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar  La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 21 de diciembre.

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

•  Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

•  Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

•  Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka para este sorteo es de  S/14′504,371. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

•  La Tinka: resultados del miércoles 17 de diciembre

