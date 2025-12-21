Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 21 de diciembre, que tiene un Pozo Millonario de S/14′504,371. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Premios de La Tinka con Boliyapa para jugada simple
Con la Tinka con Boliyapa puedes ganar:
- 5 aciertos + Boliyapa: S/.50,000 soles por ganador.
- 4 aciertos + Boliyapa: S/.500 soles por ganador.
- 3 aciertos + Boliyapa: S/.50 soles por ganador.
- 2 aciertos + Boliyapa: S/.5 soles por ganador.
¿Dónde Jugar La Tinka?
Puedes jugar la lotería todos los días en los Puntos de la Suerte en horario de atención. Y también en La Tinka online, previo registro y recarga con saldo. Ten en cuenta la hora de cierre previo al sorteo: 9:50 pm los miércoles y domingos.
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?
El valor de una jugada simple (marcar 6 de los 50 números de la cartilla) es solo S/.5 soles. O sea, con esa mínima inversión podrías ganar el Pozo Millonario.
- Marcar 6 números: S/.5 soles (jugada simple).
- Marcar 7 números: S/.35 soles (jugada múltiple).
- Marcar 8 números: S/.140 soles.
- Marcar 10 números: S/.1,050 soles.
- Marcar 12 números: S/.4,620 soles.
- Marcar 15 números: S/.25,025 soles.
¿Qué pasa si tengo 4 aciertos en La Tinka?
El premio ofrecido a los cuatro (4) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/100.00 (Cien y 00/100 Soles) para cada ganador. El premio ofrecido a los tres (3) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/10.00 (Diez y 00/100 Soles) para cada ganador.
¿Qué ganó con 5 aciertos en La Tinka?
El premio ofrecido a los cinco (5) aciertos en el sorteo de TINKA será un monto fijo de S/5,000.00 (Cinco mil Soles) para cada ganador.
¿A qué hora juega La Tinka hoy?
El sorteo de la Tinka en vivo es a las 10:50 pm todos los miércoles y domingos.
¿Dónde ver resultados de La Tinka premios?
Los resultados de La Tinka se publican al instante en la transmisión en vivo por TV, sitio web de La Tinka y redes sociales.
¿Cuán es el pozo millonario de La Tinka?
Es el mayor de los premios de La Tinka. Como mínimo puede ser de un millón de soles y puede llegar a superar los 20 millones de soles.
¿Cómo se cobran los premios de La Tinka?
Puedes cobrar tus premios en efectivo en los Puntos de la Suerte y mediante el aplicativo Tinkanet. Consulta los términos y condiciones.
¿Hasta que hora se puede jugar La Tinka?
Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.
Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/14′504,371.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 21 de diciembre.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/14′504,371. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
