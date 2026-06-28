Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 28 de junio, que tiene un Pozo Millonario de S/17′005,389. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio
- ¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
- • Luego debes recargar saldo.
- • En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
- • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
- • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
- • También puedes elegir la opción "Al Azar".
- • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
- ¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
- • Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
- • Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
- • Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
- • Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
- ¡AÚN TIENES TIEMPO DE SER UN AFORTUNADO GANADOR!
- Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 28 de junio.
- La Tinka extiende el horario para retar a tu suerte . Ahora tendrás hasta las 21:50 horas comprar tu jugada ganadora.
- ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
- • Paso 1 : Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
- • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
- Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
- ¡AÚN TIENES TIEMPO DE SER UN AFORTUNADO GANADOR!
- Puedes jugar La Tinka hasta las 21:50 horas del domingo 28 de junio.
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 28 DE JUNIO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
- Puedes realizar tus jugadas al azar de La Tinka, mediante WhatsApp.
- PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
- Tus aciertos tienen premio por cada acierto ¡Conócelos!
- El pozo de La Tinka tiene un premio con más de 17 millones y esta noche de domingo ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!
- ¿QUÉ DEBO HACER SI GANÓ EL SORTEO DE LA TINKA?
- Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
- ¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!
- La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
- El resultado del sorteo correspondiente al domingo 28 de junio se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 28 DE JUNIO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
- El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/17′005,389.
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 28 de junio.
- COBRAR EN LÍNEA
- • Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.
- • Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.
- COBRAR EN EFECTIVO
- • Genera el código QR de tu boleto.
- • Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.
- LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.
- LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000: Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
- LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
- ¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/17′005,389. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/17′005,389. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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