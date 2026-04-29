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Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 29 de abril, que tiene un Pozo Millonario de S/ 9′405,782. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del miércoles 29 de abril
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 29 de abril.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 9′405,782. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 9′405,782. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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