Redacción EC
Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 31 de diciembre, que tiene un Pozo Millonario de S/15′513,601. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

18:12

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

18:12

•  Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

•  Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

18:09

•  Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

18:08

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka para este sorteo es de  S/ 16′034,416. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

• La Tinka: resultados del domingo 28 de diciembre

TAGS