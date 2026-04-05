Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 5 de abril, que tiene un Pozo Millonario de S/11′634,469. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Después de conocer los resultados de La Tinka se sabrá si hay o no hay sorteo del Sí o Sí. Ahí se elegirá nuevas bolillas hasta encontrar un ganador que complete los 6 aciertos. Recuerda que estos sorteos cuentan con todos los certificados que garantizan su total transparencia.
El sorteo de La Tinka en vivo se realiza todos los miércoles y domingos, minutos antes de las 11:00 pm. Los sorteos cuentan con la presencia de notarios públicos y cuentan con distintas certificaciones para garantizar su transparencia.
¿A QUÉ HORA JUEGA LA TINKA HOY?
El sorteo de la Tinka en vivo es a las 10:50 pm todos los miércoles y domingos.
¿DÓNDE VER LOS RESULTADOS DE LA TINKA?
Los resultados de La Tinka se publican al instante en la transmisión en vivo por TV, sitio web de La Tinka y redes sociales.
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE JUGADAS DE LA TINKA?
En una cartilla de La Tinka puedes realizar dos tipos de jugadas: simple o múltiple. La jugada simple cuesta S/.5 soles y te permite marcar seis números. Con la jugada múltiple, en cambio, puedes marcar más de 6, aunque el precio aumenta por cada número adicional.
¿CÓMO SE COBRAN LOS PREMIOS DE LA TINKA?
Puedes cobrar tus premios en efectivo en los Puntos de la Suerte y mediante el aplicativo Tinkanet.
¿HASTA QUE HORA SE PUEDE JUGAR LA TINKA?
Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.
¿DÓNDE JUGAR LA TINKA?
Puedes jugar la lotería todos los días en los Puntos de la Suerte en horario de atención. Y también en La Tinka online, previo registro y recarga con saldo. Ten en cuenta la hora de cierre previo al sorteo: 9:50 pm los miércoles y domingos.
¿CÓMO PUEDO GANAR LOS PREMIOS DE LA TINKA?
Para ganar el Pozo Millonario de La Tinka debes acertar los seis números del sorteo. Pero con menos números acertados también podrás llevarte otros premios de La Tinka en efectivo. Si nunca has jugado esta lotería aquí te contamos cómo hacerlo:
Compra una cartilla de La Tinka online o en punto de venta.
Elige y marca 6 de los 53 números que se muestran en la cartilla.
Puedes marcar 6 números (jugada simple) o más de 6 números (jugada múltiple).
Finaliza tu jugada y recibe un ticket que contiene el código de barras o QR.
Espera el sorteo para conocer los resultados de La Tinka hoy.
Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Millonario.
Si tienes menos de 6 aciertos puedes te llevarás otros premios de La Tinka.
¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?
• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.
• Luego debes recargar saldo.
• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
• También puedes elegir la opción "Al Azar".
• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?
• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.
• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.
• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.
• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 5 DE ABRIL?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último miércoles y ahora se sortearán S/11′634,469.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 5 de abril.
¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/11′634,469. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del miércoles 1 de abril
• Kábala: resultados del sábado 4 de abril
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.