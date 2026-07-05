Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 5 de julio de junio, que tiene un Pozo Millonario de S/ 18′008,616. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del domingo 5 de julio
19:45
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 5 DE JULIO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
19:30
- Puedes realizar tus jugadas al azar de La Tinka, mediante WhatsApp.
19:20
- PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
19:15
- La Boliyapa duplica su pozo de S/ 50.000 a S/100.000 ¡Para siempre!
19:06
- El pozo de La Tinka tiene un premio con más de 17 millones y esta noche de domingo ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!
19:00
- ¿QUÉ DEBO HACER SI GANÓ EL SORTEO DE LA TINKA?
- Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
18:55
- ¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!
18:52
- La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
18:50
- El resultado del sorteo correspondiente al domingo 5 de julio se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
18:46
- Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
18:45
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 5 DE JULIO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
18:44
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
- El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/18′008,616.
18:43
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 7 de junio.
18:43
- COBRAR EN LÍNEA
- • Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.
- • Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.
18:43
- COBRAR EN EFECTIVO
- • Genera el código QR de tu boleto.
- • Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.
18:42
- LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.
18:42
- LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000: Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
18:42
- LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
18:41
- ¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
18:40
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 18′008,616. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 18′008,616. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del miércoles 1 de julio