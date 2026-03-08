Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 8 de marzo, que tiene un Pozo Millonario de S/8′345,924. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
18:16
- En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/8′345,924 . Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
