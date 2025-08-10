Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 10 de agosto, que tiene un Pozo Millonario de S/33′553,421. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
El resultado del sorteo correspondiente al domingo 10 de agosto se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 9 DE AGOSTO?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/ 33′553,421.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 10 de agosto.
COBRAR EN LÍNEA
• Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.
• Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.
COBRAR EN EFECTIVO
• Genera el código QR de tu boleto.
• Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.
LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.
LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000: Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/33′553,421. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
