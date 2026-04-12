Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del domingo 12 de abril, que tiene un Pozo Millonario de S/8′000,000. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
El resultado del sorteo correspondiente al domingo 12 de abril se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 12 DE ABRIL?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario quedó en S/8′000,000.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 12 de abril.
COBRAR EN LÍNEA
• Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.
• Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.
COBRAR EN EFECTIVO
• Genera el código QR de tu boleto.
• Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.
LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.
LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador
En la última edición, hubo 1 ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/8′000,000. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
El pozo de La Tinka tiene un premio inicial de 8 millones y esta noche de domingo ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!