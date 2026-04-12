Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del domingo 12 de abril, que tiene un Pozo Millonario de S/8′000,000. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

16:36

El pozo de La Tinka tiene un premio inicial de 8 millones y esta noche de domingo ¡Tú puedes ser el próximo millonario del Perú!

16:22

El resultado del sorteo correspondiente al domingo 12 de abril se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.

16:15

¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 12 DE ABRIL?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

16:15

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

16:14

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario quedó en S/8′000,000.

16:14

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del domingo 12 de abril.

16:13

COBRAR EN LÍNEA

• Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.

• Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.

16:13

COBRAR EN EFECTIVO

• Genera el código QR de tu boleto.

• Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.

16:10

LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.

16:09

LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.

16:09

¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

16:09

En la última edición, hubo 1 ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka para este sorteo es de S/8′000,000. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

• La Tinka: resultados del miércoles 8 de abril