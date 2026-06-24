Conoce aquí los resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio, que tiene un Pozo Millonario de S/16′502,239. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio
¿Dónde se compran los tickets?
Puedes jugar en miles de puntos de venta autorizados a nivel nacional, como quioscos, supermercados y agencias Tinka. También podés jugar desde la comodidad de tu casa a través de su página web oficial o su app móvil.
¿Dónde ver resultados de La Tinka premios?
Los resultados de La Tinka se publican al instante en la transmisión en vivo por TV, sitio web de La Tinka y redes sociales.
¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?
Es el mayor de los premios de La Tinka. Como mínimo puede ser de un millón de soles y puede llegar a superar los 20 millones de soles.
¿Cómo se cobran los premios de La Tinka?
Puedes cobrar tus premios en efectivo en los Puntos de la Suerte y mediante el aplicativo Tinkanet. Consulta los términos y condiciones.
• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/16′502,239. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/16′502,239. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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