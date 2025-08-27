Redacción EC
Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 27 de agosto, que tiene un Pozo Millonario de S/ 40′042,048. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

18:37

¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

18:37

PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado

18:36

¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán  S/ 40′042,048.

18:35

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

18:35

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 27 de agosto.

18:35

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

18:35

• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

18:34

• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

18:34

En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de  La Tinka para este sorteo es de  S/ 40′042,0487. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

• La Kábala: resultados del domingo 24 de agosto

