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Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 3 de junio, que tiene un Pozo Millonario de S/ 13′501,627. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio
- ¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!
- Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
- ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO?
- El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
- El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/13′501,627.
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 3 de junio.
- COBRAR EN LÍNEA
- • Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.
- • Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.
- COBRAR EN EFECTIVO
- • Genera el código QR de tu boleto.
- • Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.
- LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.
- LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000: Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
- LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
- ¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 13′501,627. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 13′501,627. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
•La Tinka: resultados del domingo 31 de mayo