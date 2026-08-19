Por Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 19 de agosto, que tiene un Pozo Millonario de S/24′508,776. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

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Resultados de La Tinka del miércoles 19 de agosto

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  • ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
  • El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/24'508,776

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  • ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
  • Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

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  • ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
  • Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 19 de agosto.

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  • ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
  • Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

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  • • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

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  • • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
  • Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

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  • En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/24'508,776 . Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

La Tinka: resultados del domingo 16 de agosto