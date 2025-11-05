Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre, que tiene un Pozo Millonario de S/ 8′082,026. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.
Resultados de La Tinka del miércoles 5 de noviembre
¿QUÉ DEBO HACER SI GANÓ EL SORTEO DE LA TINKA?
Si ganas el premio mayor, el cliente deberá ingresar a la sección «Cobrar mis Premios», seleccionar «Efectivo/ Punto de venta» y solicitar el monto que desea cobrar.
¡COTEJA y COBRA tus boletos físicos de todas las loterías en TINKANET!
La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles, después de las 22:50 horas, en los que puedes ganar varios millones de soles.
El resultado del sorteo correspondiente al miércoles 5 de noviembre se dará a conocer a las 10:50 de la noche en la señal de América TV.
Puedes retar a tu suerte con los combos de jugadas compradas.
¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE?
El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.
¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/8′082,026.
¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 5 de noviembre.
COBRAR EN LÍNEA
• Los premios monetarios menores a S/ 3,200 podrás cargarlo al saldo.
• Los premios de jugadas gratis de Kábala y Gana Diario, podrás jugarlos en línea hasta los ciento ochenta (180) días calendarios contados desde la fecha del sorteo en la que lo obtuviste.
COBRAR EN EFECTIVO
• Genera el código QR de tu boleto.
• Imprímelo o preséntalo en un Punto de Venta más cercano a tu ubicación.
LOS PREMIOS MAYORES O IGUALES A S/ 5,000 Y MENORES A S/ 1’000,000: Podrás cobrarlo solo en las Tiendas autorizadas de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m, en un plazo máximo de 30 días calendarios posterior a la fecha de presentación y validación de tu boleto ganador.
LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000: Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 8′082,026. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 8′082,026. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
•La Tinka: resultados del domingo 2 de noviembre