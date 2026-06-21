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Conoce aquí los resultados de La Tinka del domingo 21 de junio, que tiene un Pozo Millonario de S/ 16′000,552. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio
- LOS BOLETOS CON PREMIOS DE HASTA S/ 5,000: Podrás cobrarlo en cualquier punto de venta o Tienda autorizada.
- LOS PREMIOS MILLONARIOS MAYORES O IGUALES A S/ 1’000,000: Deberás cobrarlo en la oficina principal de La Tinka S.A. en Lima, en un plazo máximo de 90 días.
- ¿QUÉ PREMIOS OTORGA LA TINKA?
- • 6 aciertos: Pozo millonario
- • 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
- • 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
- • 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
- • 4 aciertos: S/100 para cada ganador
- • 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
- • 3 aciertos: S/5 para cada ganador
- • 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
- • 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganado
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 16′000,552. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 16′000,552. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
• La Tinka: resultados del miércoles 17 de junio