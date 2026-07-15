Por Redacción EC

Conoce aquí los resultados y números del sorteo de del miércoles 15 de julio, que tiene un Pozo Millonario de S/ 19′505,969. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.

Disfruta de todos los sorteos EN VIVO todos los miércoles y domingos a las 10:50 PM por América TV desde tu televisión y en Facebook o YouTube en tu celular o laptop.

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio

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¿A QUÉ HORA JUEGA LA TINKA HOY?

El sorteo de la Tinka en vivo es a las 10:50 pm todos los miércoles y domingos.

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  • ¿HASTA QUÉ HORA SE PUEDE JUGAR LA TINKA?

Participa del sorteo de La Tinka antes de la hora cierre, todos los miércoles y domingos hasta las 9:50 pm.

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  • ¿CÓMO JUGAR LA TINKA DE FORMA ONLINE?

• Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de La Tinka.

• Luego debes recargar saldo.

• En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

• Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

• Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

• También puedes elegir la opción "Al Azar".

• Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

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  • ¿CÓMO SE JUEGA LA TINKA?

• Para jugar La Tinka se debe elegir 6 números en un rango del 1 al 48.

• Existen más de 12 millones de combinaciones posibles para poder elegir.

• Recuerda que para ganar no se necesita que el orden de los números sea igual al de los resultados.

• Recuerda que para poder participar debes ser mayo de 18 años.

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  • ¿A QUÉ HORA VERÉ LOS RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 15 DE JULIO?

El sorteo de La Tinka se juega a partir de las 22:50 de la noche. Sigue los resultados en directo en esta cobertura de El Comercio.

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  • PREMIOS QUE PODRÍAS GANAR:

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2×1 para cada ganador

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  • ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?

El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/ 19′505,969.

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  • ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?

Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.

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¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?

Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas de miércoles 15 de julio.

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  • ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?

Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:

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• Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

• Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

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• Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.

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En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/ 19′505,969. Revisa también la bolilla del Sí o Sí.

• La Tinka: resultados del domingo 12 de julio