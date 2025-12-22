Cada 22 de diciembre, millones de personas en España siguen minuto a minuto el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del año. La ilusión de llevarse El Gordo convierte esta jornada en un ritual colectivo que mezcla tradición, emoción y esperanza.
¿Cuándo se celebra el Sorteo de Navidad 2025?
El sorteo se realizará el lunes 22 de diciembre de 2025 desde el Teatro Real de Madrid. La actividad comienza temprano: las puertas se abren a las 8:00 a. m. (hora peninsular) y el sorteo arranca oficialmente a las 9:00 a. m.
¿A qué hora empieza y cómo se desarrolla el evento?
El proceso sigue un horario bien definido:
- 8:00 h: Apertura de puertas del Teatro Real
- 8:30 h: Traslado de las bolas a la tolva y preparación de los bombos
- 9:00 h: Comienzo del sorteo con los niños de San Ildefonso
- 13:00–14:00 h: Finalización del sorteo, una vez extraídas todas las bolas
¿Dónde ver el Sorteo de la Lotería de Navidad en directo?
La transmisión podrá seguirse en directo y online a través de:
- La 1 de RTVE
- RTVE Play
Ambas opciones permitirán seguir el evento desde las 9:00 de la mañana, tanto en televisión como en dispositivos digitales.
¿De cuánto es el premio de El Gordo?
El primer premio, conocido como El Gordo, reparte 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Es el premio más emblemático del sorteo y el que concentra todas las miradas.
¿Qué otros premios se reparten?
Además de El Gordo, el Sorteo de Navidad 2025 entregará:
- Segundo premio: 1.250.000 € a la serie / 250.000 € por décimo
- Tercer premio: 500.000 € a la serie / 50.000 € por décimo
- Dos cuartos premios: 200.000 € a la serie / 20.000 € por décimo
- Ocho quintos premios: 60.000 € a la serie / 6.000 € por décimo
- Pedrea: 1.000 € a la serie / 100 € por décimo
¿Por qué este sorteo es tan especial?
Más allá de los premios, la Lotería de Navidad es un fenómeno social. Familias, amigos y compañeros de trabajo comparten décimos, repiten números durante años y siguen el sorteo como un acontecimiento nacional que marca el inicio simbólico de las fiestas navideñas.
Comprueba aquí los números ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre.
