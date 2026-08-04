Conoce aquí los resultados y números del sorteo de La Tinka del miércoles 5 de agosto, que tiene un Pozo Millonario de S/22′507,843. Además, revisa los resultados y ganadores del Sí o Sí.
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Resultados de La Tinka del miércoles 5 de agosto
20:25
- ¿CUÁNTO ES EL POZO MILLONARIO PARA ESTE SORTEO?
- El pozo millonario aumentó desde el último domingo y ahora se sortearán S/22'507,843.
20:24
- ¿DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SORTEO DE LA TINKA?
- Puedes seguir el sorteo en vivo en este en directo de El Comercio. También a través de la señal de América Televisión, la app América tvGO o su página web.
20:21
- ¿HASTA QUÉ HORA PUEDO JUGAR PARA EL SORTEO?
- Puedes jugar La Tinka hasta las 20:50 horas del miércoles 5 de agosto.
20:21
- ¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS PREMIOS DE INTRALOT?
- Los premios de Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se cargan automáticamente al saldo. Para cobrarlos directo a tu cuenta, usando tu tarjeta Visa Débito, sigue los siguientes pasos:
20:20
- • Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- • Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.
20:20
- • Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!
- Si no recibiste el código o quieres actualizar tu número de celular haz clic en el botón Reenviar código SMS y sigue los pasos.
20:19
- En la última edición, no hubo ganadores con 6 aciertos, por lo que el Pozo Millonario de La Tinka para este sorteo es de S/22'507,843 . Revisa también la bolilla del Sí o Sí.
20:18
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• La Tinka: resultados del domingo 2 de agosto.