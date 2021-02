‘ Love Alarm ’ es una de las series con mayor cantidad de fanáticos en Netflix . La serie surcoreana fue estrenada en agosto del 2019 en el streaming y, en muy poco tiempo, se posicionó entre las más visitadas y aclamadas por los usuarios en dicha plataforma.

Y, para felicidad de los fans, hace unos días se oficializó cuando será lanzado el segundo lote de episodios: 12 de marzo de este año. Por lo tanto, no habrá que esperar mucho para ver como continuará la historia de los protagonistas. Sin embargo, la felicidad no les duró mucho a los seguidores de esta producción asiática, ya que se dio a conocer que una de las estrellas del reparto no estará presente en el comienzo de la segunda temporada.

El actor Jung Ga Ram, quien le da vida a Lee Hye Young en ‘Love Alarm’, no aparecerá en el debut de la segunda temporada del exitoso K-Drama. En base a la información que dio a conocer la agencia del intérprete, Jung Ga Ram de 27 años se enlistó en el ejército para ejercer su deber del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Así lo oficializó Management SOOP, empresa encargada de representar al actor.

Esta radical postura va de acuerdo a los protocolos sanitarios instaurados para evitar amontonamientos y prevenir contagios debido a la pandemia de COVID-19.

¿De qué se trató la primera temporada de ‘Love Alarm’?

La serie gira en torno a un desconocido desarrollador, que decide lanzar una aplicación llamada ‘Love Alarm’. Esta dice al usuario si alguien dentro de los 10 metros en donde se encuentra tiene sentimientos románticos hacia él. Pronto, la nueva tecnología interrumpe enormemente en la sociedad y afecta la vida de las personas que comienzan a usarlo.

