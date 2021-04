‘Love is in the air’ es una de las series turcas que viene dando la hora. Con una historia que ha capturado la atención de sus fieles televidentes, la producción europea esta considerada como uno de los lanzamientos más fructíferos en cuanto a audiencia. Y, por esa razón, se dio a conocer una gran noticia para felicidad de sus fans.

Si bien todo indicaba un posible final de la serie turca para el próximo mes de mayo, el portal Albawaba ha informado que FOX TV ha decidido renovarla por 13 episodios más, lo que permitiría llevar su emisión hasta principios de septiembre de este 2021.

Sin embargo, no todo es positivo para los fans de ‘Love is in the Air’. Hande Erçel y Kerem Bürsin, sus dos protagonistas, habían firmado ya para participar en otras series y se ha complicado la posibilidad de que continúen para lo que viene.

Con Ercel todo parece encaminado para llegar a buen puerto, pero, en el caso de Bürsin, su vínculo contractual finaliza a fin de mayo y ya tenía un trato con Netflix para formar parte en una serie. Los rumores apuntan hacia una posible nueva temporada de ‘Immortals’

¿Cuál es la trama de ‘Love is in the air’?

Eda Yıldız (Hande Erçel) es una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un rico heredero. Ella va a realizar sus estudios en el extranjero y pierde la beca por culpa de este. Así, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Aunque al principio la relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente.

