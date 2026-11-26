El contenido de al menos seis cartas ha bastado para elaborar un documental riguroso sobre un personaje siniestro: Ted Bundy. Uno de los asesinos seriales más mediáticos en la historia de los Estados Unidos vuelve, esta vez, retratado por una producción de 85 minutos dirigida por el premiado Christopher Cassel, y que tiene como protagonista a Edna Martin, prima del criminal.

Estrenado en Latinoamérica vía Universal+, “Love, Ted Bundy” se diferencia de las demás propuestas audiovisuales en torno al asesino serial porque --esta vez-- la voz no la tienen sus deudos ni sus perseguidores (policiales o judiciales), sino una familiar del sujeto, ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en el condado de Bradford, Florida.

IMPOSIBLE APARTAR LA MIRADA

“Love, Ted Bundy” alterna claramente tres elementos. El primero es la narración que Edna Martin hace del intercambio de misivas efectuado con su primo. El segundo es el lado documental o de investigación, que recoge información pública sobre los crímenes perpetrados por el abusador. Finalmente, hay un toque de esperanza que no puede soslayarse. El documental se ampara en la familia de Edna: su esposo –un infante de marina retirado--, pero, sobre todo, su hija, quien podría ser la razón que motivó este deseo por contarlo todo.

Aunque en julio de 2024 Martin publicó un libro testimonial sobre su vínculo con el oriundo de Vermont (Dark Tide: Growing Up with Ted Bundy), tanto ella como Joseph Freed, productor ejecutivo de “Love, Ted Bundy”, descartan que esto sea una “adaptación” de sus memorias. Es, en todo sentido, una propuesta que intenta llegar al público bajo otros enfoques.

“El proyecto no podía abordar absolutamente todo lo que aparece en el libro. Se concentró en determinados aspectos, especialmente en aquellos que eran más dramáticos e importantes, y que podían resultar muy interesantes para quienes quisieran saber más sobre Ted. Además, está contado desde la perspectiva de una integrante de su familia, algo que no suele verse con frecuencia”, destaca Martin en una entrevista con El Comercio vía Zoom a propósito del estreno del documental.

Edna Martin, la prima del asesino serial Ted Bundy. Photo credit: Oxygen © VERSANT MEDIA 2025. All Rights Reserved / VERSANT MEDIA

Edna calló durante décadas en torno a su vínculo con el temible asesino serial. A lo largo de ese tiempo vio cómo en su país y fuera de él se trató a Ted Bundy casi como un ‘personaje de culto’ en películas, series y libros de todo tipo. Esa decisión de reservar el pasado que ambos compartieron se alteró por el encierro que desató la pandemia del coronavirus. En “Love, Ted Bundy”, ella explica en profundidad su cambio de postura.

“En algunos momentos, el documental es casi poético, aunque pueda sonar extraño decirlo, porque se trata de un tema muy difícil. Sin embargo, fue abordado de una manera excepcional. La narrativa y la forma en que consiguieron unir todos los elementos resultan muy cautivadoras. Es imposible apartar la mirada. Por eso, creo que ha tenido una excelente acogida en Estados Unidos”, añade Martin vía Zoom.

El asesino serial Ted Bundy llegó a ejercer su defensa ante la corte, aunque sin chances de lograr que lo declaren inocente. (Foto: AP)

OTRO TIPO DE IMPACTO PERSONAL

Con experiencia en diversos proyectos de cine y televisión, Joseph Freed se propuso convencer a Edna de que sí era posible acercarse a la historia de Ted Bundy sin el amarillismo fácil que otros optaron a lo largo del último tiempo.

“Se han realizado numerosos documentales sobre Ted Bundy, pero resulta menos frecuente encontrar una historia así enfocada en un familiar del perpetrador. También supone reconocer que Edna es una sobreviviente de un trauma. Por supuesto, su experiencia es diferente de la de alguien que fue atacado directamente por él, pero eso no significa que no haya sufrido un trauma. Que una relación familiar tan cercana se vea sacudida y destruida es, en sí misma, una experiencia traumática”, considera Freed, quien aceptó también declarar para esta nota vía Zoom.

La pulcritud y rigurosidad con la que se desarrolla “Love, Ted Bundy” puede verse como la firma reconocible de un productor trajinado como Freed, quien revela en otra parte de la entrevista qué aspecto captura su atención inicial para iniciar proyectos de este tipo.

Joseph Freed , productor ejecutivo del documental "Love, Ted Bundy".

“He tenido la oportunidad de explorar temas similares en otros documentales. Por ejemplo, realicé uno titulado Perfect Wife, sobre el falso secuestro de Sherri Papini, que abordaba una temática parecida. En ese caso, un esposo descubrió que su mujer no era quien él creía y que era capaz de hacer cosas que jamás habría imaginado. Son ese tipo de historias las que me atraen”, confiesa en otra parte del diálogo.

LAS MUCHAS CARAS DE UN ASESINO SERIAL

El desarrollo lineal de “Love, Ted Bundy” permite ver, entre otras cosas, cómo este siniestro personaje supo llevar diversas ‘máscaras’ a lo largo de su vida. De estudiante universitario con proyección, a mitómano que se apropia de investigaciones no realizadas, para finalmente ser un simple cínico que le niega a su prima Edna –misiva a misiva—cualquier posibilidad de asumir su culpa en los brutales crímenes que perpetró entre 1974 y 1978.

“Ted era una persona admirada dentro de nuestro círculo familiar debido a las cosas que hacía, a sus aspiraciones y a sus logros. Por eso fue tan impactante descubrir que alguien que aparentemente estaba haciendo tantas cosas positivas podía ser, al mismo tiempo, una persona completamente diferente. En mi libro se profundiza mucho en esos aspectos. Se ofrecen numerosos antecedentes familiares y relatan distintas historias. Hay muchas cosas interesantes que simplemente no pudieron incluirse en el documental (por espacio)”, refiere Edna más adelante.

“Ted y yo éramos buenos amigos y pasábamos mucho tiempo juntos, especialmente cuando yo estudiaba en la Universidad de Washington. Él comenzó a asesinar a aquellas jóvenes y, después, venía a visitarme a mi departamento. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Fue algo profundamente traumático para mí y hablamos de ello en el documental. Pero creo que para sus hermanos y su madre fue todavía peor, porque para ellos Ted era su querido hermano o hijo. Por eso, no creo que sea algo de lo que quieran hablar. Y lo comprendo perfectamente”, refiere Edna cuando le consultamos si es la única integrante de la familia que se atrevió a indagar en el horror.

Edna en una fotografía de los años setenta.

UN TRABAJO EN EQUIPO

Aunque lo esencial en “Love, Ted Bundy” son, ciertamente, las cartas que el asesino serial se envió con su prima durante su espera en el denominado ‘corredor de la muerte’ (finalmente, sería ejecutado a fines de la década del 80), el documental producido por Freed está adornado por diversos elementos. Al testimonio de Edna se le suma el de su esposo Don Martin, el de su hija Anna, pero también –ya fuera de lo emotivo—aparecen investigadoras, testigos, y también Megan Atkinson, coautora junto a Edna del ya mencionado Dark Tide: Growing Up With Ted Bundy. Unidos, estos elementos hacen recordar que un proyecto de este tipo está lejos de ser algo personal o aislado.

“Nunca he realizado un documental del que pueda decir que todo el trabajo fue exclusivamente mío. Siempre es un esfuerzo de equipo. En este caso, por ejemplo, participó mi socia productora, Alison Berkley, y también otro de nuestros productores ejecutivos, Chris Cassel, quien estuvo presente durante el rodaje y realizó algunas de las entrevistas a Edna. Contar una historia como esta siempre requiere un trabajo colectivo. Y eso es fundamental, porque permite incorporar distintas perspectivas narrativas al proyecto. Cada integrante del equipo tiene talentos y habilidades diferentes que puede aportar a la producción. Por eso, nunca he sido de esas personas que necesitan afirmar que un proyecto les pertenece exclusivamente. Siempre es conjunto”, reconoce Freed ya en la parte final de la entrevista vía Zoom.

Edna Martin con las cartas que intercambió con su primo Ted Bundy. Photo credit: Oxygen © VERSANT MEDIA 2025. All Rights Reserved / VERSANT MEDIA

Planteado como un camino difícil que cierra con una redención personal de parte de Edna (quien no cesó en sus cartas en intentar sacarle un reconocimiento de culpa a su primo y así quizás brindar cierto sosiego a los familiares de sus víctimas), “Love, Ted Bundy” deja ver cómo esta mujer supo plantarle cara a una circunstancia totalmente dura en su vida: descubrir que su querido primo de la infancia fue capaz de perpetrar crímenes execrables. El horror a apenas unos centímetros de ti.