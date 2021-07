Si bien la eliminación de Copa Libertadores para Boca Juniors fue una noticia nada agradable para el hincha y el club -sobre todo por la forma-, aires de esperanza llegan desde España, específicamente desde el Rayo Vallecano: Luis Advíncula será anunciado de manera oficial como refuerzo para disputar la Liga Profesional de Argentina, ¿pero cuándo?

El último sábado 24 de julio, el ‘Rayo’ pisó suelo argentino para lo que será su nueva aventura futbolística en la LPF. Interceptado por la prensa local tras su salida del Aeropuerto de Ezeiza, el seleccionado nacional brindó algunas declaraciones para tranquilidad del hincha ‘xeneize’.

“Estoy bien, contento por la llegada, siempre estuve convencido. Creo que se hablaron muchas cosas que no eran, como que no quería venir. Simplemente eran detalles que no llegaban a cerrarse, pero gracias a Dios todo salió bien. Boca siempre estuvo a disposición para que las cosas salieran bien y ahora se pudo dar”, comentó.

“Uno siempre quiere jugar en un equipo grande como es Boca, estoy muy contento de que se haya dado. A disfrutar ahora. Llego maduro, es un reto en mi carrera. Es la primera vez que estoy en un equipo de la envergadura de Boca que aspira a títulos”, agregó el peruano que compartirá camerino con Carlos Zambrano.

¿Cuándo será presentado Luis Advíncula como refuerzo de Boca Juniors?

Luego de no disputar la Copa América con la Selección Peruana, pues se encontraba definiendo el ascenso del Rayo Vallecano a la Primera División de España -que se consiguió-, ‘Lucho’ emprendió rumbo para Argentina. En la nación del sur, y a causa de la pandemia, deberá aislarse obligatoriamente.

Serán siete días -desde su arribo el sábado pasado- que deba confinarse por seguridad, para que finalmente pueda firmar el contrato que lo atará a las filas de azul y oro por tres temporadas y media, en lo que resulta ser un pase de alrededor de 2 millones y medio de euros.

VIDEO RECOMENDADO

Tras varias idas y vueltas, el peruano y el elenco argentino se pusieron de acuerdo en todos los puntos. Recuerda a los jugadores nacionales que se vistieron de ‘xeneize'.