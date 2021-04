El exfutbolista mexicano Luis ‘Pájaro’ Hernández será recordado siempre por haber sido uno de los delanteros más efectivos y respetados en la historia de la selección azteca.

Además de haber representado a su país en dos mundiales, en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, el ‘Pájaro’ militó en importantes clubes de su país como América, Necaxa, Querétaro y Monterrey, entre otros. Además, en 1997 jugó en Boca Juniors al lado de Diego Armando Maradona y el peruano Nolberto Solano.

En una conversación con el medio digital Pulso Sports, al ‘Pájaro’ se le preguntó su opinión sobre el delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño, de las filas del Club Puebla, cuya performance goleadora con ese equipo le ha valido para estar en la órbita de las selecciones nacionales de México y Perú.

“Si quiere jugar y quiere hacer historia tiene que ser (jugando) para Perú. Si quiere ganar dinero o si quiere ir de equipo en equipo en el fútbol mexicano y no jugar tanto en la selección, se elige por México. Sé que este chico tiene condiciones, pero si se va a Perú lo van a tachar aquí. Eso ha pasado con jugadores mexicanos-americanos, que juegan aquí en México, pero optan por jugar con la selección de Estados Unidos, y es simplemente por la oportunidad de jugar al fútbol y eso es válido”, indicó Hernández.

Santiago Ormeño hasta el momento lleva anotados 15 goles en 30 juegos con la camiseta de Puebla, siendo este su mejor promedio de anotaciones desde que juega al fútbol de manera profesional.

A inicios de marzo, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, indicó a una radio mexicana que Santiago Ormeño está siendo “seguido” por la escuadra bicolor.

“Es un jugador que está siendo seguido. Lo tuvo Juan Reynoso (hoy DT de Cruz Azul), (con quien) tengo una gran relación y muy buena comunicación. En este caso no me he contactado con él (Reynoso) por Ormeño, pero siempre hemos tenido un seguimiento. En este momento lo que estamos haciendo es seguirlo, más que nada, y de ahí tomaremos decisiones”, declaró el ‘Tigre’ para ‘W Deportes’.

