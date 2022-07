Luis Suárez descartó su llegada al River Plate de Argentina luego que el cuadro millonario quedase eliminado por Vélez Sarfield en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía: ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, señaló para Ovación de Uruguay.

El delantero uruguayo manifestó que la insistencia de River Plate por tenerlo en sus filas lo hizo plantear dejar Europa, situación que él se resistía.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas”, indicó.

Asimismo, señaló que le gustaba sentirse deseado. “Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, agregó.

En este mismo contexto, el uruguayo también manifestó su sorpresa porque Nacional de Uruguay nunca se contactó con él desde que es jugador libre.

“Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa”, dijo Lucho. “Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”, añadió.

Como se sabe, el delantero de 35 años se encuentra libre tras culminar su aventura con el Atlético de Madrid. Mientras se encuentra a la espera de concretar un nuevo equipo, tiene tres ofertas de Europa que en este momento está analizando.