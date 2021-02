Por la realidad del Barcelona y los números que muestra Luis Suárez esta temporada con el Atlético Madrid, la decisión del club culé de dejar ir al uruguayo no parece haber sido la mejor de todas.

Josep Maria Bartomeu, presidente del club, intentó renovar el plantel con la llegada de Ronald Koeman y le dieron de baja a un jugador que todavía tenía contrato vigente. El Barza ya tenía a Griezmann y pensaron que era mejor vender a Suárez.

En una entrevista con la prestigiosa revista deportiva France Football, Luis Suárez confesó qué fue lo que más le molestó de su salida del equipo de Lionel Messi.

“Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel en un gran equipo. Esto me disgustó mucho. El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo”, dijo Suárez.

También explicó que le parecía una falta de respeto que ya no quieran contar con él, pese a que tenía contrato y que ha marcado 20 goles por temporada. “Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto. Siempre tuve buenas estadísticas, solo superadas por Leo Messi”, afirmó.

Con 34 años, Suárez es uno de los goleadores de la Liga España y pelea con Lionel Messi por el Trofeo Pichichi. Además, el Atlético de Madrid está en la punta de la Liga Española y tiene grandes chances de campeonar. Mientras que el Barza está lejos y casi eliminado de la Champions League.

