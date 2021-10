Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en el mundo de las redes sociales como Luisito Comunica , es uno de los ‘ youtubers ’ más famosos dentro de esta industria. Sus videos acumulan millones de visitas cada día y cuenta con una inmensa cantidad de suscriptores en su canal de YouTube . Por ese motivo, ha dado que hablar lo que sucedió con él en las últimas horas.

Luisito fue detenido en Venezuela. El famoso creador de contenido compartió las imágenes del momento y relató cómo fue vivir este complejo hecho en el que hasta vehículos militares hubo.

De acuerdo al mexicano, su detención se produjo porque estaba en una situación de riesgo, más no porque hubiera cometido algún delito. Esto, como se esperaba, le dio mayor tranquilidad a sus fans.

“Me puse en riesgo y las autoridades actuaron para cuidarme, mantenerme seguro y soy completamente responsable de haber ido al lugar donde fui detenido y fue mi culpa no haber investigado lo suficiente”, contó Luisito Comunica.

La zona por la que transitaba Luisito es denominada de alta peligrosidad por el recurrente enfrentamiento entre bandas criminales.” Estuve detenido un lapso mediano de tiempo. Debió haber sido un total de tres, cuatro horas. No mucho para decir: No sabía si iba a tener mi libertad”.

Por último, Luisito comunicó lo siguiente: “Me pareció interesante para un video. Lo que no sabía es que esta zona está actualmente siendo cuidada por militares. Tiene intervención de las autoridades. No lo sabía y no sabía que no se puede entrar y mucho menos con una cámara. Ahí te das cuenta del poder que tiene una cámara y de que puede paralizar. Fueron amables, eran como pasivos agresivos, como que todo estaba bien no ha ocurrido nada grave, pero a la vez están en riesgo…”.

