—¿Por qué es importante considerar como alternativa un posgrado a distancia?

Creemos fielmente en que la necesidad de capacitación está allí: todos la tenemos, pero no necesariamente todos tienen la posibilidad de ir a un sitio de manera presencial. Cada día más hemos visto la tendencia en nuestros propios estudiantes, gente que no solo tiene un trabajo, si no a veces gastado a veces hasta dos.

Entonces pensamos en la democratización de la del estudio y la posibilidad de acceder a una formación de calidad y por eso desde hace años estamos en un modelo 100% online, en el que además ofrecemos con posibilidades de becas y de financiación. Nuestra propuesta de valor está allí, en poder adquirir una formación de calidad relacionada a un MBA con especialidad o a un máster también con especialidad, ya sea con nosotros o con una doble titulación con universidades con las que tenemos convenio.

—¿Hay algún nicho académico o carrera que tenga más demanda por parte de los estudiantes?

El público peruano suele buscar el máster Project Management, que es un programa muy demandado en Perú. El máster en Dirección de Logística y Supply Chain Management es otro muy buscado y el también el MBA, que es de los más solicitados transversalmente en toda Latinoamérica.

—¿Cuál se puede considerar que es el momento más adecuado para para llevar un curso de este tipo desde el punto de vista del crecimiento profesional?

Bueno, puede sonar a cliché, pero nunca es tarde para estudiar. Siempre es un buen momento para estudiar. CEREM tiene cinco convocatorias al año, que eso es súper práctico y flexible. Puedes empezar a estudiar con nosotros en febrero, abril, junio, septiembre y noviembre y eso lo menciono para responder a la pregunta observamos que el grueso, más del 80%, de nuestros estudiantes son personas que ya trabajan.

¿Y, qué es lo que vemos en ellos? Que son personas que están en un momento laboral en donde consideran que ya necesitan dar un paso adicional complementando su formación. Hemos visto que si tú tienes una línea de tiempo donde tienes una carrera dibujada, pues probablemente los tres primeros años son más de formación inicial.

Lo que vemos es que (los estudiantes) transitan alrededor de dos o tres años de foguearse desde el punto de vista laboral, para luego tomar la decisión de estudiar y esos son los estudiantes que mayoritariamente vemos que escogen una opción de seguirse formando con un máster o un MBA con especialidad porque ya han vivido un poco el enfrentarse a retos reales. Obviamente hay un 20% o 30% de la población que sí que arranca a estudiar inmediatamente después de graduarse en la Universidad.

"Muchas veces ese networking y el valor agregado que te da un posgrado más allá del conocimiento son las relaciones que puedas hacer"

—¿Sigue siendo importante el networking?

Una de las cosas por las que nosotros decimos que estudiar en Cerem es relevante es porque te abre la posibilidad de generar networking. Muchas veces ese networking y el valor agregado que te da un posgrado más allá del conocimiento son las relaciones que puedas hacer, ese grupo con el que te conectas en el foro y empiezas a hablar de una temática. En nuestro caso también brindamos a los alumnos la posibilidad de venir a Madrid a hacer un ‘full business inversion’.

Allí mucho de lo enriquecedor está en las conversaciones que el estudiante tiene con sus compañeros, genera ese networking y comparte experiencias. Entonces no es que esté mal empezar a estudiar una vez que te gradúas de la universidad, pero sí vemos que son más los que le sacan el provecho a al máster o al MBA cuando ya tienen algo de trayectoria laboral.

—Teniendo en cuenta que hablamos de cursos remotos, ¿como es la perspectiva ahí en ese caso? ¿Hay un cambio, un poco de paradigma en la forma de hacer networking?

Siempre vamos a fomentar que la gente se conecte siempre a los webinars, que participe en los foros, pero cada evidentemente esto es democrático y cada quien decide participar o no.

Lo que vemos que en la medida en que la gente participa se generan conversaciones de mucho valor, pero estas vienen desde el mismo estudiante y yo sí creo que es algo importante, no solo es de Cerem, sino de cualquier escuela de negocios, de cualquier universidad o institución educativa: quién le saca provecho y quién realmente llega con las ganas de “decir quiero sacarle provecho a esto”.

Entonces nosotros damos todas las facilidades para que no tengas que salir de tu país, que no dejes de trabajar, pero definitivamente la generación de ese networking, el aprovechar las instancias que te da Cerem, queda en el estudiante.

Queda en ellos que participen o no, pero los que vemos que participan son los que terminan generando este relacionamiento y también claramente están los que empiezan a crear subgrupos por materia, por trabajo, por lo que sea porque hay esa proactividad del mismo estudiante de generar ese relacionamiento y claramente la ocasión idónea para eso es cuando nosotros invitamos a nuestros estudiantes a que participen en la Global Business School que sí es presencial en Madrid. De aquí han salido incluso oportunidades de negocio conjunto.

"Tenemos alrededor de un 30% a 35% de emprendedores entre nuestros alumnos"

—¿Estas colaboraciones son frecuentes?

Sí. Aquí en Madrid te puedes ver darte las manos, estrecharte y eso definitivamente termina de cerrar ese círculo. De aquí han salido incluso oportunidades de negocio conjunto, porque también tenemos una población de emprendedores.

Han salido oportunidades de negocio entre varias personas de países distintos que dicen “yo ahí tengo este proyecto” y “yo tengo esta otra necesidad” y empiezan a trabajar en equipo y eso nos llena de emoción, la verdad.

—Es interesante lo que mencionaba sobre los emprendedores. ¿Hay muchos estudiantes que se dedican a proyectos propios? ¿Podría señalar algún porcentaje de forma aproximada?

Mira tenemos alrededor de un 30% a 35% (de emprendedores entre nuestros alumnos), pero esto depende pues va creciendo año a año si te soy sincera. Por ejemplo, en Perú una cosa que vemos —como tendencia todavía mas no como dato hiperconcluyente— es que este emprendedor empieza a preguntar por nuestros programas, cada vez más.

Los estudiantes del Perú así estén empleados están abriendo sus propios negocios. Interesa mucho la posibilidad de tener un emprendimiento en Instagram por desarrollar un servicio y pueden sacarlo al aire con nosotros. Siempre le pedimos como trabajo final de máster que hagan un caso de negocio y el 90% de las veces son negocios reales.

Nosotros ofrecemos un servicio 100% gratuito de asesoría a nivel de emprendimiento, tenemos expertos en la materia que no solo están en todos los foros de emprendimiento a nivel mundial, sino que tienen experiencia porque vienen de haber emprendido de verdad.

—¿Cómo funcionan los convenios que tienen con casas de estudios y universidades en general?

Nuestra propuesta de valor está allí en poder adquirir una formación de calidad, ya sea relacionado a un MBA o un máster con especialidad y estudiarlo de manera 100% online, ya sea con nosotros o con una doble titulación con universidades con las que tenemos convenio.

Con la Universidad Complutense de Madrid tenemos convenio, un programa alta dirección máster en alta dirección. También los tenemos con la Universidad de Nebrija y con la Universidad de Chieti – Pescara, entre otras.

Lo que hacemos es acreditar nuestros programas con estas instituciones educativas, en donde todo pasa por un proceso de revisión y certificación. Se trata de ofrecerle al estudiante, que solo estudie la titulación Cerem o si está interesado que estudie la doble titulación en función del programa con la institución con la que tengamos acreditado el programa.

—Mencionaba algunos perfiles como el del emprendedor, el profesional en busca de un crecimiento. ¿Hay algún otro perfil adicional que ustedes detectado?

Dentro del mundo de los que trabajan tienes una diversidad increíble en muchas áreas, no sólo en consumo masivo, sino en el área derecho, el área de recursos humanos, varía muchísimo.

Hay un gran grupo de estudiantes que son trabajadores en el sector privado y tenemos un grupo un poco más pequeño del sector público, emprendedor y recién graduados. Esos son nuestros principales grupos.

Lo que sí es importante y hemos detectado es el interés de la mayoría de seguir profundizando el mundo del liderazgo, que una habilidad blanda. En todos nuestros másters y MBA hablamos de management global en donde enfrentamos a nuestros estudiantes a lo que es ser el líder hoy en día.

—¿Hay alguna recomendación final para el estudiante o la persona interesada en continuar su formación?

Creemos fielmente en la asesoría y en ciertos momentos en la vida lo que es importante escuchar una voz asesora. Entonces cuando uno está trabajando y sí puede que tenga dos o tres intereses, nunca está de más una asesoría de hacia dónde va uno, cuál es el perfil profesional que vamos a tener.

Lo que es importante a la hora de tomar esta decisión está muy consciente de lo que se va a estudiar, que claramente después se pudiese cambiar. Lo más importante es que tomen una decisión seguros no.

Y el tercer componente es que aprovechen la posibilidad de tener una educación flexible a la mano, que es una ventana para no tener que hacer un ‘hard stop’ (pausa dura) como lo puede ser un cambio de país o un cambio total de actividad. No es necesario ese ‘hard stop’ para seguir creciendo. Entonces se tiene la posibilidad de tener un estudio, una formación online de calidad para seguir creciendo.

"No es necesaria esa pausa dura para seguir creciendo, se tiene la posibilidad de tener un estudio, una formación de calidad "

