La conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un enfrentamiento con el periodista español Jordi Martin luego que este indicara que había rechazado una propuesta para trabajar en el programa de la popular ‘Urraca’.

La presentadora de ATV presentó en su espacio, las conversaciones que tuvo su equipo de producción con el español, el cual aseguró en el programa ‘Amor y fuego’ que rechazó ser colaborador del programa de Medina para seguir como colaborador del programa de Rodrigo Gonzalez ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

¿Qué dijo Jordi Martin sobre Magaly Medina?

Jordi Martin aseguró en el programa ‘Amor y fuego’ que la producción del programa de Magaly Medina le habría hecho una oferta para ser su colaborador, sin embargo, dijo que este la rechazó para seguir en contacto con el programa de Willax.

“Yo a ‘Amor y fuego’ le tengo un cariño especial, ha sido el primer programa con el que he colaborado en Latinoamérica después de ‘El gordo y la flaca’, y ese cariño creo que lo he compensado”, expresó.

Debido a ello, la ‘Urraca’ hizo pública la conversación que tuvo un reportero de su programa con Jordi Martin, en el cual le preguntan si se podría hacer un enlace en vivo para que explique la demanda que tiene de parte del futbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, ya que intentaban compararlo con la demanda que tiene Medina de parte de Jefferson Farfán. Además, el periodista le aclara que no buscaban hacerle una propuesta laboral.

¿Qué dijo Magaly Medina en respuesta a Jordi Martin?

Magaly Medina mandó un contundente mensaje para el periodista español y aclaró que todo lo que dijo en el programa de ‘Peluchín’ era mentira.

“Me resulta bastante incómodo cuando gente extranjera que no pertenece a nuestro medio, miente tan descaradamente. A mí no me gusta que la gente mienta sobre mí porque creo que a mis reporteros les inculco cierta manera de llevar las negociaciones sobre nuestros invitados y Jordi Martín, de verdad, se me ha caído”, expresó.

Del mismo modo, aclaró que no tiene intención de contratar al comunicador europeo, ya que “a la gente le gusta saber más de Susy Díaz que de Shakira”.

“Seas colega o no, no mientas, nada más. Así no entrarás en polémica conmigo (...) Y ya no pongo ni siquiera su respuesta porque, de verdad, se tiró al piso para pedir disculpas, ya me cansé de hablar de él”, afirmó.