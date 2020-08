La canción ‘Hawái’ de Maluma generó una polémica en redes sociales por un supuesto triángulo amoroso entre el reguetonero colombiano, la modelo Natalia Barulich y Neymar Jr. El cantante no había declarado si esta canción estaba inspirada en su vida amorosa, pero luego de que circuló un video del ’10′ de Brasil, junto a otros futbolistas del Paris Saint Germain (PSG) cantando esta canción, Maluma debió cerrar su cuenta de Instagram, ante la insistencia de miles de comentarios de sus seguidores de que esta acción se trataba de una burla de Neymar, quien ha sido vinculado sentimentalmente con Barulich, exnovia del colombiano.





‘Hawái’ forma parte del nuevo álbum ‘Papi Juancho’ de Maluma. Estrenada el 29 de julio pasado, la canción habla de un examor, una relación que terminó porque se volvió tóxica, por lo que todo apuntaba a que estaba dedicada a la modelo Natalia Barulich, última relación del artista colombiano con quien duró aproximadamente 2 años.

Tras la publicación de una historia en Instagram donde Neymar Jr. cantaba a todo pulmón parte del pegajoso coro de la canción, Maluma prometió responder todas las interrogantes en una trasmisión en vivo. Ahora, Barulich también ha utilizado sus redes sociales para compartir un misterioso mensaje.

¿La relación de Maluma y Natalia Barulich fue tóxica?

La atracción entre Maluma y Natalia Barulich surgió durante la grabación del videoclip ‘Felices los 4′, donde se notó la química entre ambos. La pareja no tardó en mostrar lo feliz que la pasaban durante sus vacaciones o durante las giras del colombiano. Incluso, Natalia empezó a desempeñarse como DJ en más de una presentación del artista colombiano.

Para sorpresa de muchos, la modelo y el cantante terminarían su relación en octubre del 2019. Barulich empezó a ser relacionada sentimentalmente con el brasileño Neymar Jr., y su aparición en portadas de revistas aumentarían estos rumores. Se dejó entrever una supuesta infidelidad de la modelo.

Después de terminar con Maluma, Natalia Barulich habló sobre su relación con el colombiano. En conversación con el periodista Danny Morel, la modelo detalló que “hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un mil por cien y estaba recibiendo un veinte. Algunos días obtenía más y eso hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, remarcó.

¿Maluma cerró su cuenta de Instagram por Neymar Jr.?

El colombiano aclaró que si desapareció de la red social no fue por la polémica que se generó por su canción ‘Hawái’, ni porque Neymar Jr. la haya cantado con todos los jugadores del PSG. Maluma explicó que solo quería tomarse un tiempo antes de anunciar el estreno de su quinto álbum “Papi Juancho”, producción que trabajó durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Yo no tengo ningún pedo (problema) con él, al revés. Me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París (PSG) por poner esa canción tan cabrona después del partido. Yo debo agradecerles, a Di María que es mi parcero y lo quiero mucho (…), y pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a todo ese combo de cracks cantando mis canciones representa mucho para mí”, indicó.

“Yo soy una persona muy pacífica, a mí no me gustan las peleas, no soy ese tipo de personas y si yo tengo que arreglar algo con alguien, cojo mi celular y rápidamente llamo (...), pero a mí no me gusta el drama y no me gusta eso de estar mandando indirectas”, agregó.

¿En qué se inspiró Maluma para componer su nuevo tema ‘Hawái’?

La primera pregunta que respondió el artista colombiano en su transmisión en Instagram fue: “¿En qué te inspiraste para escribir ‘Hawái’?”. Con una sonrisa, Maluma fue claro en asegurar que no estuvo inspirado en ningún acontecimiento de su vida.

“Esta canción la escribimos en combo y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción fuerte, terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación”, explicó.

“Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, agregó.

¿Qué opina Maluma sobre la presunta relación de su expareja y Neymar?

“Parceros no se dejen engañar, de las redes, de los medios de comunicación, porque algunos inflan las noticias. Yo realmente no sé si ellos (Neymar Jr. y Natalia Barulich) están juntos, igual no me importa porque cada uno hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece muy bien”, dijo en su red social.

Luego de días sin pronunciarse, Barulich escribió una misteriosa descripción en una de sus fotografías en Instagram: “¿Quién quiere conocer la verdadera historia?”. ¿Tendrá que ver con ‘Hawái’, Maluma o Neymar? Solo ella lo sabe.

Letra completa de Hawái:

Deja de mentirte

La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo

Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos

No te diré quién, pero llorando por mí te vieron

Por mí te vieron

Déjame decirte

Se ve que el te trata bien, que es todo un caballero

Pero eso no cambiará que yo llegué primero

Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na'

Miéntele a todos tus seguidore'

Dile que los tiempo' de ahora son mejore'

No creo que cuando te llame me ignores

Si después de mí ya no habrán más amores

Tú y yo fuimo’ uno

Lo hacíamo' en ayuna' antes del desayuno

Fumábamo' la hookah y te pasaba el humo

Y ahora en esta guerra no gana ninguno

Si me preguntas, nadie tiene culpa

A vece' los problemas a uno se le juntan

Déjame hablar, porfa, no me interrumpas

Si te hice algo malo, entonces discúlpame

La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel

Baby, pero no eres feliz con él

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na'

