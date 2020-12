Manuela Camacho nos trae notas impactantes de aventura y temas diversos en el programa nocturno “Al Sexto Día”.

Pero esa no es su única faceta. Las personas que han tenido la oportunidad de conversar con Manuela Camacho fuera de su zona de confort señalan que es una mujer con iniciativa de ayudar al prójimo, muy solidaria con los compañeros y con una capacidad de integrar a las personas al equipo de trabajo.

Es por eso razón que Manuela Camacho realizará dos actividades solidarias este domingo y lunes con el fin de ayudar a los más necesitados. La joven periodista de Al Sexto Día hace una pausa a sus actividades para hablar con El Comercio sobre dicha ayuda social, su experiencia en el periodismo y las lecciones que les dejó este año 2020.

¿Cómo nació la idea de ayudar a las familias afectadas por el incendio en Villa María del Triunfo?

Yo me enteré de la noticia hace un tiempo, en el mes de noviembre y es un tema muy difícil por las circunstancias que están pasando: la pandemia, crisis económica y desempleo laboral. Yo trabajo para un programa de TV (Al Sexto Día). Sé que a veces a través de las cámaras de televisión uno se puede acercar a otros ciudadanos que no tienen el tiempo o la facilidad de llegar a esa zona. Así fue como nació la idea, primero de mostrar su historia, contar lo que viven y a partir de eso canalizar la ayuda para el día lunes.

¿Y cómo vas con la recaudación de esa ayuda para la gente de Villa María del Triunfo afectada por el incendio?

Aún necesitamos ayuda. El sueño más grande de ellos es un árbol de navidad. Ellos no piensan en este momento en cosas más tangibles sino en que se viene la Navidad. Hemos conseguido víveres, juguetes por distintas iniciativas voluntarias, algunas empresas que se han querido sumar de manera anónima.

¿Y qué otras necesidades tienen esas personas?

Lo que más necesitan son materiales de construcción porque los padres de familia están en reconstrucción de sus casas. Para la chocolatada hemos conseguido un papá Noel, un show de Navidad y se sumaron algunas personas que leyeron el tweet y dijeron ‘yo te colaboro’.

¿A cuántas personas buscas ayudar en esta chocolatada?

En total 10 familias son los que perdieron todo y no recuperaron nada, pues se quedaron solo con la ropa puesta. De esas 10 familias son 50 niños que viven en la pequeña villa de Micaela Bastidas, pero calculamos la ayuda para 70 niños. Así que necesitamos la ayuda de todos.

¿Dónde se va a realizar la actividad?

En la losa deportiva de Micaela Bastida en el distrito de Villa María del Triunfo.

El periodismo te ha dado la posibilidad de ver estas realidades

Es algo que valoro bastante en mis años como reportera de calle. Ir a los cerros, por ejemplo, donde la ayuda no llega. Visitar a las ollas comunes cuando recién empezaba la pandemia y que nos dijeran que las únicas personas que los ayudaban era la prensa y que el estado no lo hacía. Eso es duro, porque se juzga mucho, como en el caso del incendio, sobre como vivían con llantas, pero ellos vivían en condiciones de desigualdad, ya que no les queda otra alternativa que haber construido su casa sobre un cerro que han invadido porque no tienen nada.

¿Cómo las personas pueden hacerte llegar la ayuda?

Pueden escribir a través de mis redes sociales en twitter e instagram, De todas maneras, te dejo la dirección de Alejandro Tirado 217 (Canal 5). Ahí estamos juntando toda la ayuda. Vamos a ir, el día lunes, no falta nada, pero todo es bien recibido en buen estado. Las donaciones no son dar lo que a uno le sobra o está en mal estado. Pedimos que esté en buen estado y que sean cosas que ustedes usarían o tal vez dar algo nuevo que pueda servir para las personas. La misión es que ellos recuerden la navidad, a pesar de haber perdido todo y vivan un momento tranquilo, más allá de la tragedia y el dolor.

¿Qué otra actividad social estás realizando?

Estamos haciendo un festival que se llama “Por Los Nuestros”, que justo lo hemos organizado junto a Silvana Cañote. Buscamos recaudar fondos para los heridos de la marcha de la Democracia. Lo estamos difundiendo a través de las redes sociales, por el link abierto de joinnus. Hemos convocado a Amy Gutiérrez, Los Mirlos, Pintura Roja, Tommy Portugal, Orquesta Candela entre otros artistas. Fue una chamba dura porque por primera vez he organizado un evento y es mucha coordinación, mucho trabajo.

¿Cuánto está la entrada?

No hay costo, la donación mínima es cinco soles. La idea es que la gente desde casa disfrute un concierto con un poco de cumbia, rock, salsa este domingo 13 de diciembre.

Manuela Camacho junto a Silvana Cañote realizarán una actividad benéfica por los heridos producto de la Marcha de la Democracia | Foto: IG Manuela Camacho

¿Qué lección te dejó la pandemia?

Ha sido un año duro, un año en el que nos hemos visto obligados a agradecer cada mínima cosa que tenemos y ver lo frágil que nos rodea. Evidenciar muchas carencias y desigualdades, como decía una frase cliché: “Siempre estuvo ahí, pero la pandemia lo ha desnudado o revelado”. La pandemia nos ha enseñado a valorar demasiado el tener trabajo y salud.

¿Cuánto cambió tu manera de pensar con la experiencia de ser reportera?

No lo voy a negar, yo era una chica que venía de una situación acomodada, de un colegio en La Molina, una casa linda. Tuve el privilegio de estudiar en una buena universidad como es La Católica. Pero gracias al periodismo pude ampliar mi espectro y darme cuenta de las múltiples realidades que hay en nuestro país, tan diversas e injustas. Eso es algo que me ha dado el periodismo.

¿Cuál es la comisión más difícil que haz tenido?

¡Qué pregunta! (ríe) El huaico de hace dos años, que también fue una experiencia bien dura, porque teníamos que quedarnos allá. A veces como periodistas experimentamos en primera persona todo lo que te menciono. Nunca olvidaré lo que sentía en la época de los huaicos cuando teníamos que vivir con ellos la frustración y desesperación de haberlo perdido todo. Los recuerdos difíciles son esos. Haber tenido que vivir en primera persona, este fenómeno de las Heladas en Puno. Creo que al periodista le toca vivir experiencias en primera persona y eso puede quitarte tu comodidad para que sientas lo que realmente vive la otra persona.

¿Cuál fue la comisión más feliz?

En todas las que se logra concretar una ayuda. A veces subestimamos el poder de la televisión. Es un medio que llega a miles de familias, que se sientan un sábado a vernos. Nunca olvidaré cuando unos niños de Ayacucho conocieron el mar por primera vez. Estaban completamente felices y ver eso reflejado en su rostro fue increíble. Esa fue una de las comisiones más felices que nunca olvidaré.

¿Te gusta más la TV o escribir?

La televisión es lo mío. Me gusta mucho lo audiovisual. De hecho mi sueño es ser documentalista. Las historias contadas con música, con locución, con imágenes, es lo mío. En la TV la gente sabe que son tus historias y te ve cercana, en la calle la gente me abraza. Me gusta el cariño de la gente.

¿Qué temas quieres abarcar en esos documentales?

A mi me gusta mucho sexualidad y género, Me considero públicamente activa por el feminismo. De hecho estoy preparando una historia que trata sobre esos temas y violencia sexual.

¿Qué recuerdas de tu etapa en América Kids?

Una de las etapas más felices de mi vida. Algunos de ellos son mis mejores amigos de la vida. Fue una etapa muy feliz. Fue mi primer acercamiento con la gente. Yo recuerdo mucho estar estudiando y que vengan chicas de tu edad a pedir autógrafo era algo surreal.

¿Te gusta actuar?

Me encanta. Me hubiera gustado dedicarme a la actuación en algún momento de mi vida. Nunca estudié, por eso, a veces, me siento un poco corta. Porque si pienso que la actuación es una carrera que merece respeto y preparación. Pero me gusta mucho lo que se siente asumir un personaje y de vez de cuando lo hago. Hace poco hice un papel para la Rosa de Guadalupe Perú. Fue divertido regresar a las andanzas, nuevamente hice el papel de mala, siempre me dicen que tengo cara de mala, pero por dentro no soy como los papeles que he interpretado.

VIDEO RECOMENDADO:

Manuela Camacho: “Casi todo lo aprendí ensuciándome los zapatos en la calle”





TE RECOMENDAMOS LEER: