Diez autores con sus respectivas obras han sido seleccionadas para integrar el Mapa de las Lenguas 2027.

Se trata de una iniciativa editorial lanzada en conjunto por los sellos Alfaguara y Random House, que propiciará que cada uno de los títulos mencionados a continuación se publiquen en simultáneo en territorios de habla hispana (Latinoamérica, España y EE.UU.). De esta manera, escritores podrán compartir su talento más allá de sus respectivas latitudes.

Así será el orden de los lanzamientos:

-Martín Sivak (Argentina) con su libro “La llorería” será lanzado en febrero de 2027

-Elvira Navarro (España) con su libro “La sangre está cayendo al piso” será lanzado en marzo de 2027

-Alonso Burgos (México) con su libro “Satélite” será lanzado también en marzo de 2027

-El peruano Richard Parra llegará a todas las librerías de habla hispana en abril de 2027 con su novela “Perros del diablo”, un potente relato sobre el ‘sueño americano’ con la pluma que caracteriza al autor de libros como “Pequeño bastardo”, “Los niños muertos” o “Necrofucker”, entre otros.

-José Ignacio Carnero (España) con su libro “Los fabuladores” será lanzado en abril de 2027.

-Emiliano Pérez Grovas (México) con su libro “Demasiado al norte” será lanzado en mayo de 2027.

-Soledad Gago Delfino (Uruguay) con su libro “Un fantasma antártico” será lanzado en junio.

-Nerea Pérez de las Heras (España) con su libro “Fantasma” será lanzado en julio de 2027.

-Nicolás Lange (Chile) con su libro “La oficina de la noche” será lanzado en septiembre.

-Finalmente, Bibiana Candia con su libro “Lar” llegará a todas las librerías de habla hispana en octubre de 2027.

“El Mapa de las Lenguas nace de la idea de que la literatura escrita en español no debería quedar limitada por fronteras nacionales”, dijo el martes Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara en una conferencia de prensa dirigida a los medios.

“Los libros del Mapa 2027 son muy diferentes entre sí, pero al leerlos juntos para mí aparece un hilo común: la necesidad de rescatar aquello que amenaza con perderse”, continuó la editora.

Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara y Random House

A su turno, el escritor y ensayista peruano Richard Parra, dedicó unos minutos de la conferencia virtual para hablar sobre algunos aspectos vinculados a su obra. Dijo que surgió “de una situación personal de bloqueo” mientras escribía una novela histórica.

También se refirió a los personajes de su novela (el narrador y Seymour), y al ámbito de acción en el que se mueven. Finalmente, destacó que, a diferencia de sus textos anteriores, en “Perros del diablo” debió alejarse del lenguaje ultra local para presentar uno más bien standard.

“Es una novela breve, se puede leer en un par de días y espero que puedan disfrutarla”, concluyó.