La conductora de televisión María Pía Copello publicó en sus redes sociales un emotivo video dedicado a su padre, el cual falleció hace más de 20 años.

A través de su cuenta de Instagram, la popular influencer decidió mostrar una parte completamente inédita de ella.

¿Qué mensaje escribió María Pía por el Día del Padre?

En el video publicado en su cuenta de Instagram, María Pía Copello muestra como se alistaba para ir al cementero para visitar a su padre y compartió algunas fotografías de cuando era niña y compartía distintos momentos con su progenitor.

“Hoy quiero homenajear a todos los papis. Los que están y los que no están. Mi papi no está conmigo físicamente, pero todos los días lo encuentro en la risa de mis hijos, en las buenas cosas que me pasan, en los consejos que me pueden dar de corazón. Feliz día de padre para todos, abracen a los suyos muy fuerte si los tienen cerca”, escribió en la descripción del video.

“Nunca había mostrado mucho de mi papi, a pesar de que siempre me preguntan por él. La verdad, no tenerlo a mi lado físicamente (porque espiritualmente siempre está) es algo que nunca deja de doler, pero quise hacerle un lindo homenaje y compartirlo con ustedes”, agregó.

Asimismo, en el clip se puede ver a la cantante criolla Eva Ayllón interpretar el tema ‘Mi querido viejo’, lo cual le da un aire mucho más emotivo.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas al video de María Pía Copello?

El post de María Pía Copello causó gran conmoción entre los cibernautas, los cuales no dudaron en dejar emotivos mensajes en la publicación de la presentadora de televisión.

“Qué hermoso, mi papito y mi esposo como me hacen falta”, “Lloro. ¡Qué hermoso video! Beso al cielo papito”, “Qué lindo video siempre estarán en nuestros corazones”, “Mi papá se fue y con él parte de mí. Lo lloraba mucho. Un día me pregunté si esa era la mejor manera de honrar su memoria y me di cuenta de que no. La mejor manera de homenajearlo era siendo feliz y haciendo las cosas bien”, escribieron algunos usuarios.