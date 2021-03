1 de 8

Este mes, Mariah Carey se encuentra de cumpleaños. La recordada figura de la navidad siempre será recordada por su tema “All I Want for Christmas Is You”. Esta canción que cuenta con 26 de años en el mercado musical fue parte de su cuarto disco de estudio que la llevó a alcanzar una ganancia de 53 millones de euros según The Economist en el 2019. Sin embargo, más allá del tema, hay una trayectoria que merece ser recordada. (Foto: AFP)