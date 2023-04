México sigue lamentado la partida de Julián Figueroa. El actor, famoso por haberse desempeñado actoralmente en papeles muy recordados en diferentes series y novelas, era hijo de Joan Sebastián y de Maribel Guardia, quien se mostró muy consternada en sus primeras declaraciones a la prensa tras lo sucedido.

Maribel Guardia: cuáles fueron sus primeras declaraciones tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

“Decidimos que lo íbamos a cremar para que también el bebé (José Julian Figueroa Garza, el hijo de 5 años del cantante) no viera su cadáver, que no sea traumático para él”, señaló Maribel para Televisa Espectáculos y El Gordo y La Flaca.

Asimismo, Maribel dio más detalles sobre su sentir en este momento tan complicado. " Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián y realmente el día de ayer (lunes 10) fue muy importante para nosotras, para nosotros (para) vivir este duelo”.

Por último, Guardia manifestó un emotivo deseo que conmovió incluso a los mismos periodistas que la abordaron afuera de su casa, de la cual no había salido durante 48 horas. “Dios me bendijo con un hijo, Dios me lo quitó. Que vuele alto. Algún día nos volveremos a encontrar. Yo espero que ahora esté con su papá”.

Julián Figueroa murió: ¿cuál fue el sentido mensaje que publicó en su último post en Instagram

Irónicamente, el último post de Instagram que hizo Figueroa estuvo relacionado al fallecimiento de su padre. Tras cumplirse 8 años de su partida, el cantante y actor le hizo un emotivo homenaje.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, dice la publicación de Julián.

Tráiler oficial de la película "Mientras haya esperanza".