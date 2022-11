Marion Reimers | Qué estudios tiene la periodista mexicana y cómo es trabajar con ella

Tras suceder uno de los momentos más intensos en la televisión deportiva durante los últimos tiempos con Omar Zerón y Marion Reimers como protagonistas de la misma, el popular conductor y periodista deportivo no se quedó callado y se pronunció sobre lo que se presentó por TNT Sports México.

Luego de total silencio por parte de los actores principales, Zerón tuvo la oportunidad de dar detalles en lo que pasó en la transmisión de Todos Somos Técnicos donde tuvieron una discusión acalorada producto de un gol en la última jornada de grupos de la Champions League, sin embargo, el debate aumentó a tal grado que dejaron de lado el tema central.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON MARIOM REIMERS EN “TODOS SOMOS TÉCNICOS”?

En programa en vivo a través de TNT Sports, Marion Reimers protagonizó una tensa pelea en televisión contra su compañero, Omar Zerón, a quien le pidió respeto por haberla ofendida aparentemente ante un comentario del analista, quien mencionó que “no deberían armarse polémicas baratas” en la mesa de análisis de la Champions League.

Todo inició cuando Reimers ironizó con los comentarios de Zerón sobre Erling Haaland y su paso goleador, refiriéndose a una anotación en particular del noruego, a lo que la periodista sarcásticamente dijo: “No, ya, denle el (Premio) Puskás”.

Lo que molestó a Reimers fue la respuesta de Zerón, por lo que le dijo: “No queramos hacer polémica barata de lo que sea”. La pelea fue subiendo de tono por parte de la periodista que tiene origen alemán, y exigió a su compañero que no le faltara al respeto, a pesar de que éste no entendió a que hacía mención.

“¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (a Ricardo Murguía, panelista). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley”, fue la respuesta de ella.

¿QUÉ DIJO OMAR ZERÓN SOBRE LA DISCUSIÓN CON REIMERS?

Ya más calmado, el excomentarista de TV Azteca no mencionó a Marion Reimers en sus mensajes de Twitter, por lo que solo explicó que las mesas de debate deportivas suelen ser “candentes” por los diferentes ideas que tiene cada uno, recalcando que él siempre ha trabajado con respeto para con todos sus colegas.

Finalizando el tema, Zerón dejó todo listo para cubrir su cuarta Copa del Mundo en Qatar 2022, recordándole a la gente que los Octavos de Final de la Champions League podrán verlo en la señal de TNT Sports desde febrero de 2023.