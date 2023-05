El ciudadano norteamericano Mark Vito Villanella, expareja de Keiko Fujimori, viene dando que hablar debido a los constantes videos que suele publicar en redes sociales en los cuales se luce bailando o haciendo ejercicios.

Este tipo de contenidos, dista mucho de la imagen que mostró cuando mantenía una relación sentimental con la lideresa de Fuerza Popular, lo cual ha generado que existan muchas críticas en su contra.

Son cientos de cibernautas así como distintos personajes públicos que se han animado a hablar sobre el tema y han cuestionado a Vito.

¿Cómo reaccionó Mark Vito ante críticas?

A través de su cuenta de TikTok, Mark Vito compartió un video en el cual se pronunció sobre las constantes críticas que suele recibir por su contenido.

“¡Deja de hacer TikToks!, ¡para de hacer el ridículo!, ¡actúa como los de tu edad!, ¿nunca vas a parar?”, son algunas frases a las que respondió Mark Vito en el video en el cual responde con un “no”. “Ni modo… a soportar”, agregó.





¿Qué dijo Magaly Medina sobre videos de Mark Vito?

La conductora de televisión Magaly Medina tildó de ridículo a Mark Vito por videos en TikTok.

“Ahora es un tiktoker. Ha dicho que iba a abandonar el TikTok, pero mírenlo. Yo digo, ¿dónde estaba escondido el figureti? Por eso es tener alma de figureti, eso es querer llamar la atención y de querer ser el que brille. Cuando estaba con Keiko Fujimori, se vendía como un hombre tímido”, expresó Magaly

Según la figura de ATV, el exesposo de Keiko Fujimori está atravesando por una crisis por su edad.

“Debe ser la crisis de los 45, de los 50 que suelen tener los hombres, donde quieren sentirse jóvenes y quieren hacer las cosas que nunca hicieron antes en su vida. De verdad, yo lo veo bastante ridículo, pero a él no parece importarle. Si yo fuera su exesposo estaría avergonzadísima, diría ‘¿qué con ese estuve casada?’”, afirmó.

¿Qué dijo Phillip Butters sobre videos de Mark Vito?

Uno de los que se sumó a las críticas contra Mark Vito fue el conductor de televisión Phillip Butters, el cual no dudó en tildarlo de ridículo.

“A mí siempre me pareció un pelotudo... y Mark Vito está confirmando que es un pavazo. Keiko no sabe ni escoger marido, porque el tipo de una vergüenza: un zángano que hace el ridículo y no tiene respeto por la mamá de sus hijas que está pasando por una situación de salud bien seria”, manifestó.

Además, indicó que debería tener en cuenta lo que piensen sus hijas al hacer estos videos.

“Es una vergüenza ese tipo, Keiko está pasando por un problema de salud serio y él se dedica a payasear con Andrés Hurtado y Bruno Agostini, no le importa ni siquiera la preocupación de sus hijas. Sus hijas tienen que comerse el papelón de ver al papá haciendo el ridículo”, finalizó el periodista.