Facebook es la red social más usada en el mundo entero. Desde su aparición, permitió a las personas comunicarse de una manera mucha más íntima. Y, sin lugar a duda, este gran éxito se debe a la labor realizada por Mark Zuckerberg, el director general y cofundador.

Es más, debido a la intensidad y empeño que tiene Zuckerberg al momento de trabajar, sus empleados le han puesto un apodo bastante particular: Sauron, icónico personaje de “El Señor de los Anillos” (“The Lord of the Rings”).





Sauron también es conocido como Annatar, Gorthaur y El Nigromante. (Foto: New Line Cinema)





Como se recuerda, en la obra creada por J. R. R. Tolkien, Sauron es un símbolo que representa la maldad y opresión en la Tierra Media. Si bien el comentario fue dicho con un tono humorístico, lo cierto es que esta imagen no le favorece a Zuckerberg.

Los empleados de Meta explicaron este apodo de la siguiente manera en un podcast: “[Zuckerberg] tiene una energía inacabable para trabajar en algo. Y si la enfoca a un equipo en particular, termina por quemarlo”.

Por su parte, Zuckerberg señaló que intenta controlar su intensidad para no hacer sentir incómodos a sus trabajadores. Para poder lidiar con esta parte de su carácter, Mark realiza surf, ya que el mar lo pone de buen humor.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “The Adam Project”, película de Ryan Reynolds para Netflix

TE PUEDE INTERESAR